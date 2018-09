Tempesta di Vento sulla Danimarca – 21 Settembre

Tempesta Ali : vento fino a 160 km/h in Gb e Irlanda - due i morti - : Le vittime sono una donna di 49 anni e un giovane di 20, coinvolti in due distinti incidenti. Un'altra donna è in gravi condizioni dopo che un albero si è abbattuto sulla sua auto nel Cheshire, in ...

Tempesta Alì : violente raffiche di vento in Regno Unito e Irlanda - prima vittima : La Tempesta Alì sta investendo in queste ore con violente raffiche di vento il nordovest del Regno Unito e l’Irlanda: il maltempo ha provocato la prima vittima, secondo quanto riportato dalla BBC. Si tratta di una donna il cui caravan è precipitato in un burrone a causa a Claddaghduff, nella contea irlandese di Galway. Il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale britannico, ha diramato un’allerta di ...

Tempesta Florence - la diretta semicomica del giornalista che lotta contro il vento : So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL " Tony scar., @gourdnibler, 14 settembre 2018

Raffica di vento solare verso la Terra : Tempesta geomagnetica G1 in corso - aurore polari visibili anche in USA : In corso una tempesta geomagnetica: sebbene inizialmente l’Agenzia USA per l’atmosfera e gli oceani NOAA avesse previsto un evento moderato G2 (su una scala che va da 1 a 5), è in atto in queste ore un evento minore e più lieve, G1, che sta generando aurore polari visibili anche da tutto il Nord degli Stati Uniti. La tempesta è stata originata da una Raffica di vento solare, ossia il flusso di particelle del Sole, scagliata da un ...