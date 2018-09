Telegram integra Swift nell’app iOS

chimerarevo

(Di giovedì 20 settembre 2018)ha annunciato che eseguirà la migrazione degli utenti iOS della sua app di messaggistica su una versione “” ricostruita da zero. Durante il 2018, due versioni diX, inizialmente dichiarate sperimentali, sono state fatte girare parallelamente in ambiente iOS e Android al fine di testare soluzioni più efficienti che potessero sostituire le versioni ufficiali dell’applicazione. Nel caso di iOS potremmo essere vicini ad una soluzione. Per chi non lo sapesse loè un linguaggio di programmazione object-oriented in ambiente macOS, iOS e Linux concepito per coesistere con il linguaggio Objective-C caratteristico dei sistemi operativi Apple. In un post sul suo canale, il fondatore Pavel Durov afferma che la società sostituirà l’app iOS con la rebuild“entro la prossima settimana o due” e che “di conseguenza, ...