Tav | Toninelli | analisi costi-benefici forse già a novembre

No-Tav all'attacco dei 5Stelle : Conte e Toninelli neppure rispondono : 'Il 5 settembre abbiamo mandato una lettera al presidente del Consiglio Conte e al ministro Toninelli e dopo 9 giorni non ci hanno degnati neanche di mandarci a quel paese. Se pensano che li abbiamo ...

Tav - ripartono le gare nonostante lo stop di Toninelli : Teleborsa, - Mentre il Governo sta cercando di capire che direzione prendere sulla TAV , ripartono i bandi per i lavori nonostante lo stop di Toninelli . "Riguardo al progetto dell' Alta velocità ...

Tav - Tria : "Spero si faccia". E Toninelli accelera : "Entro novembre l'analisi costi-benefici" : La Torino-Lione guadagna un nuovo sostenitore. 'Personalmente spero che la Tav e e il Tap si facciano e che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione anche perché si tratta di grandi ...

Tav - sfida tra ministri. Toninelli : "Entro novembre l'analisi costi-benefici - poi decideremo". Tria lo contraddice : "Spero che si faccia" : Il titolare dell'Economia a proposito della Torino-Lione e del gasdotto Tap: "Serve una soluzione anche perchè si tratta di grandi collegamenti internazionali"

Tav - l'ultimo atto del governo Gentiloni. Toninelli : «Scelta ostile ma ininfluente» : Né è chiaro come concilierà il suo lavoro con quello della Commissione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulle infrastrutture già finanziate, che il Tesoro vuole rilanciare per stimolare la ...

Tav - delibera Cipe sulla Torino-Lione. Toninelli : “Non influente. Atto ostile ogni avanzamento prima di una nostra scelta” : Un nuovo passo in avanti sulle carte verso la costruzione del Tav – l’approvazione della “delibera 30” del Cipe sulla Torino-Lione – ha portato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a voler rassicurare sulla mano ferma del governo sui lavori: “State tranquilli – ha scritto sul suo profilo social – non è nulla che possa influire in modo decisivo sulla analisi costi-benefici che ...

