Tasse | lavoro e immigrazione | i temi sul tavolo del centrodestra

Manovra - Salvini : "Rispetteremo gli impegni presi su Tasse - pensioni - reddito e lavoro" : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro": così il vicepremier a margine del vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi.

Intelligenza Artificiale : poveri senza lavoro e ricchi più potenti. C’è chi chiede più Tasse : Il divario tra ricchi e poveri aumenterà ancora e l’Intelligenza Artificiale potrebbe essere una delle cause. A suggerirlo è Kai-Fu Lee, ex dirigente di Microsoft e Google ed esperto nel settore della ricerca sulla AI. Una voce fuori dal coro, quella di Lee, nell’ambito di una conferenza che idealmente vuole celebrare la rivoluzione AI e i molti benefici che può portare al genere umano – in effetti è opinione comune che entro ...

Il governo al lavoro sulla manovra. Salvini rassicura : 'Rispetterà tutte le regole - faremo pagare meno Tasse' : Di Maio preme sul reddito di cittadinanza: 'A regime - dice il leader pentastellato - può portare a 1 punto percentuale di pil all'anno in più' -

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su Tasse e lavoro (e Iva) : "Vogliamo fare per il fisco quello che abbiamo fatto per l'immigrazione, vogliamo cominciare a smontare pezzo per pezzo la legge Fornero ma nessuno ha la bacchetta magica, ma abbiamo cominciato", dice il vice premier Matteo Salvini intervenendo alla festa della Lega Nord a Cervia. "Prossimo obiettivo è cancellare spesometri e redditometri che ti fanno perdere tempo invece di stare dietro ai clienti: ...

Capolarato - “turni di lavoro massacraanti” e Tasse non pagate : 12 arresti e 15 milioni sequestrati : Una donna incinta, che non potendo ottenere la maternità per non meglio precisati motivi, aveva chiesto le ferie si era sentita rispondere che se non si fosse presentata al lavoro al suo ritorno sarebbe stata destinata e servizi molto pesanti. C’è anche questa storia a raccontare le condizioni di lavoro di circa 300 lavoratori che venivano impiegati da alcune società cooperative finite nelle indagini della Guardia di finanza di Pavia. ...

Governo - a che punto sono le riforme. Tasse - pensioni e lavoro al palo : Tra stop politici, veti e controveti sulle nomine, ed emergenze, leggere alla voce migranti, a che punto è il 'contratto di Governo' sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle per dare vita al Governo ...