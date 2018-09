Tassativamente negate le rimodulazioni ho Mobile all’estero | solo un’errore di

optimaitalia

(Di giovedì 20 settembre 2018) Si continua a parlare delleho.per i costi del servizio di chiamata e invio SMS all'estero, questa volta però con una nota più che positiva. Gli aumenti che avevamo approfondito e che riguardavano in particolare paesi come la Svizzera e Monaco sono statinegati dall'operatoree dunque non risultano effettivi. Come sono andate realmente le cose e come mai si + doffusa nelle scorse la notizia (al contrario) del ritocco alle tariffe.Sulle mancate (ormai possiamo dirlo)ho.è intervenuto lo stesso vettore, di certo inondato di critiche per la presunta politica commerciale che avrebbe dovuto essere trasparenze e dunque senza trucchi e inganni. Eppure le tariffe specifiche per il roaming nei paesi su menzionati effettivamente erano cambiate, lanciando nel panico molti nuovi clienti. L'operatore nato all'ombra del brand ...