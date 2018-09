: Tanzania, si ribalta traghetto: decine di morti, centinaia i dispersi - SkyTG24 : Tanzania, si ribalta traghetto: decine di morti, centinaia i dispersi - CyberNewsH24 : #Tanzania.Si ribalta traghetto,200 morti - NotizieIN : -

Si teme che oltre 200 persone siano annegate nel naufragio di unnel lago Vittoria, in. Finora 37 persone sono state tratte in salvo. Ma le ricerche dei dispersi sono state sospese. Riprenderanno domani mattina con il ritorno della luce. Non si conosce il numero preciso di persone che erano a bordo delche si èto. Fonte citate dalla Bbc parlano di circa 400 passeggeri.(Di giovedì 20 settembre 2018)