Svolta nel mondo della musica indipendente | arriva Spotify for Artists

Denise Pipitone - Svolta nelle indagini : 'Impronta potrebbe riaprire il caso' : Novità nelle indagini su Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 all'età di 4 anni e che la mamma, la coraggiosa Piera Maggio , continua a cercare con forza da 14 ...

Svolta Coca-Cola - nel prossimo futuro una bevanda alla marijuana : Svolta in vista per la Coca-Cola, che guarda sempre più da vicino al mercato fiorente della marijuana e starebbe pensando alla creazione di un nuovo soft drink a base di componenti della cannabis. A ...

Audi e-tron : la clamorosa Svolta elettrica firmata dalla Casa dei Quattro anelli [FOTO] : Il primo SUV 100% elettrico di Audi vanta 408 CV di potenza e 664 Nm di coppia che si traducono in uno scatto da 0 a 100km/h in 5,7 secondi Audi e-tron è il primo modello di serie totalmente elettrico del Marchio dei Quattro anelli. A San Francisco, la Casa di Ingolstadt presenta un SUV sportivo, ideale per soddisfare ogni esigenza di mobilità. I due motori elettrici erogano fino a 408 CV e, in abbinamento alla trazione integrale ...

MANAFORT COLLABORA - Svolta nel RUSSIAGATE?/ Ultime notizie - il consulente di Trump il testimone più importante : Russiagate, Paul MANAFORT si dichiara colpevole. Ultime notizie, il procuratore Mueller accerchia Trump in merito ai presunti rapporti del tycoon con i russi nel 2016(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:32:00 GMT)

“Tutto finito”. Caso Mariana Cendron - arriva la Svolta. Aveva 18 anni quando di lei - nel 2013 - si persero le tracce : L’ultimo turno di lavoro, come cuoca, al golf club di Castelfranco Veneto (Treviso). Poi più nulla. Era il 27 febbraio 2013 quando Marianna Cendron, allora 18enne, spariva nel nulla. L’indagine per sequestro di persona, più volte vicina all’archiviazione, è andata avanti fino ad oggi, ma della ragazza non si sa nulla. Ora, a cinque anni di distanza da quella scomparsa, la sua amica Alessandra, che lavora come parrucchiera nella ...

DECRETONE PER GENOVA - TONINELLI : "SIGILLO DI STATO SU NUOVO PONTE"/ Ultime notizie : "Ora Svolta su concessioni" : Crollo ponte Morandi: TONINELLI, “maxi Decreto GENOVA venerdì in CdM. Ricostruzione viadotto a Fincantieri". Ultime notizie, Governo vs Autostrade: "irrispettoso che partecipi a gara"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Autostrade - Toninelli annuncia una Svolta nelle concessioni : Roma, 11 set., askanews, - Sulle concessioni autostradali 'intendo dare un segnale di svolta ben preciso: d'ora in avanti tutti i concessionari saranno vincolati a reinvestire buona parte degli utili ...

Margherita Panziera/ La nuotatrice si racconta : l'anno della Svolta - ora credo nel podio olimpico - esclusiva - : Margherita Panziera, la campionessa di nuoto si racconta dopo l'oro europeo nei 200 dorso a Glasgow: anno della svolta, ora credo nel podio olimpico.

“Richard è morto così”. Tragedia in piscina - Svolta nella indagini. E la rabbia aumenta : Incuria, fatalità e imprevedibile imprudenza: tutti questi elementi potrebbero avere portato alla morte di Richard Mulas, 7 anni, nella piccola piscina alta un metro e 20, condivisa tra i residence Il Rifugio e Gli Ulivi a Orosei, in Sardegna. La retina del bocchettone di scarico, un foro di 40 centimetri, era rotta da qualche giorno, come ha ammesso il gestore della struttura. E forse un giocattolo era caduto in acqua, sembra una pallina, e il ...

Roma - mai più la difesa a 3 : nella ripresa la Svolta - Di Francesco fa mea culpa : Sconfitta per la Roma nella gara di campionato contro il Milan, nel mirino le scelte di Di Francesco, la difesa a 3 non ha convinto. nella ripresa la squadra è tornata a 4 ed i benefici si sono subito visti, ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato un tempo al Milan. Nel secondo tempo però la squadra è cresciuta. Peccato per l’ultimo gol, c’è stata un’ingenuità ...

Trenord : Toninelli - grazie a nostro impulso accordo che segna Svolta : Roma, 31 ago. (AdnKronos) - "Lo avevo preannunciato ed ecco finalmente una buona notizia per le ferrovie regionali e i pendolari. grazie al nostro impulso, oggi si è raggiunto un accordo che rappresenta per Trenord la svolta verso un nuovo corso. Dopo anni di enormi difficoltà e disagi, grazie a Tre