SUPER BOMBERMAN R si aggiorna con livelli a tema Castlevania

SUPER BOMBERMAN R - recensione : Poco più di un anno fa vivevamo con trepidazione il lancio di Nintendo Switch, la rivoluzionaria console ibrida di Nintendo che con le sue caratteristiche uniche ma con un hardware non proprio all'altezza della concorrenza delle console fisse, faceva interrogare tutti sul suo potenziale successo o fallimento, anche per via di una line-up di lancio non proprio da panico, se si escludeva Zelda: Breath of the Wild.Super Bomberman R era uno di quei ...