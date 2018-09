Sui social #M140 | la mappa per seguire la giornata del Messaggero

Cristiano Ronaldo espulso - la sorella Katia non ci sta : lo sfogo Sui social : Katia Aveiro si sfoga sui social dopo l’espulsione di ieri sera di CR7 durante la sfida tra Juventus e Valencia: la sorella di Cristiano Ronaldo non ci sta Serata amara, quella di ieri, per Cristiano Ronaldo: all’esordio con la maglia della Juventus in Champions League, il portoghese è stato espulso con un rosso diretto dopo un episodio in area con Murillo. L’ex interista è finito a terra dopo un contatto e Cristiano ...

Pioggia di critiche Sui social per Carlotta Maggiorana : 'E' vecchia e raccomandata' : Lunedì 17 settembre su La7 è stata eletta la nuova Miss Italia: Carlotta Maggiorana. La ragazza ha 26 anni ed è originaria di Cupra Marittima, ma da alcuni anni vive e lavora a Roma. Le prime parole pronunciate dalla Maggiorana appena conquistato lo scettro e la corona di più bella sono state dedicate al padre scomparso: Questo è per te, che mi guardi tutti i giorni da lassù. La Miss in carica vanta di un curriculum di tutto rispetto: per lei un ...

Chef Rubio avverte Salvini : ‘Lotterò Sui social per dar voce a chi è contro di lui’ : Chef Rubio manda un messaggio poco amichevole a Salvini proponendosi come punto di riferimento sui social per chi considera il ministro dell'Interno leghista un problema per la democrazia italiana. Intervistato dai giornalisti a margine della campagna del Wwf che ha lo eletto testimonial per la salvaguardia dei gorilla, l'ex giocatore di rugby oggi cuoco di successo protagonista di diversi programmi televisivi a tema gastronomico si è scagliato ...

Juve - effetto CR7 Sui social. Supera Psg e Reds : ora è 7ª - Arsenal nel mirino : Il francese del Manchester United ha proprio quell'età e, oltre a essere uno dei migliori centrocampisti del mondo, è il 14° calciatore più seguito, l'8° su Instagram. Perfetto per la Vecchia Signora ...

Troppi pettegolezzi - Belen perde la pazienza : il messaggio di fuoco Sui social : La showgirl argentina sempre più insofferente rispetto ai gossip che ruotano intorno alla sua vita sentimentale. Oggi la...

5 coppie di ex fidanzati famosi che hanno litigato furiosamente Sui social dopo la fine delle loro relazioni : Drammi su drammi The post 5 coppie di ex fidanzati famosi che hanno litigato furiosamente sui social dopo la fine delle loro relazioni appeared first on News Mtv Italia.

TripAdvisor cambia e punta Sui social nel segno di brand - editori e influencer : 18 anni fa nasceva TripAdvisor, l’ormai nota piattaforma dedicata ai viaggiatori che ha ormai da tempo influenzato il modo in cui milioni di persone organizzano i propri viaggi in giro per il mondo, grazie alle recensioni che permettono di conoscere l’opinione di esperti del settore o persone comuni in merito a ristoranti, hotel e, in generale, luoghi da vedere nelle città che si decide di visitare. Il successo che TripAdvisor ha ...

Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals : l’invito Sui social a favore di cani e gatti per #IPIÙTASSATI : Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals per una buona causa a sostegno degli amici a quattro zampe. Il cantautore di Latina ha fatto capolino sui social questa mattina per condividere la causa supportata da LAV ed Eurogroup for Animals con il fine di chiedere al Governo e al Parlamento che gli animali domestici non siano più considerati beni di lusso. La campagna Eurogroup for Animals si fonde con la campagna LAV #IPIÙTASSATI. I ...

Salvini - Chef Rubio : “Siamo tanti a non pensarla come lui - più di quelli che blaterano senza senso Sui social” : “Ho definito Salvini ‘disonorevole’? Ho scoperto che la Lega pagherà i 49 milioni rubati fino al 2098 dichiarandosi colpevoli del furto. Il mio impegno politico è sempre stato presente, avevo anche creato la pagina ‘Matteo Sarvini‘, un suo alter-ego che parlava romanesco e si faceva ‘cazziare’ dalla madre. Ne parlo perché sento che c’è un bisogno di dare voce alle persone che la pensano come me, ...

Instagram aggiungerà una scheda dedicata allo shopping : il commercio Sui social diventa sempre più forte : 90 milioni di persone al mese visualizzano i tag dedicati allo shopping, 25 milioni di aziende hanno deciso di aprire un account ufficiale e […] L'articolo Instagram aggiungerà una scheda dedicata allo shopping: il commercio sui social diventa sempre più forte proviene da TuttoAndroid.

State Street : certezza Sui dati sociali delle aziende ne accresce il valore : Per poter fare questo in maniera efficace, devono avere accesso ai dati ESG, dando vita a una nuova dimensione nel mondo degli investimenti e avendo a disposizione una quantità di dati societari mai ...

Una frase Sui social - poi la tragedia. Addio a Denise - 25 anni spezzati in un attimo : Nella notte, intorno alle 3.45 di domenica 16 settembre, un motorino si è scontrato frontalmente con un’auto all’altezza della Rotonda d’Ardenza, a Livorno. A terra la scooterista, la 25enne livornese Denise Fugi, morta a causa delle lesioni riportate nello schianto, quasi illeso invece il conducente dell’auto. La ragazza stava tornando da una serata con gli amici a Calafuria, dopo aver lavorato il sabato sera come spesso accadeva. 25 anni ...