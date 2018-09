Strage via d’Amelio | pm | poliziotti accusati del depistaggio | “Hanno favorito la mafia”

Strage via d’Amelio - pm chiede aggravante per i poliziotti accusati del depistaggio : “Hanno favorito la mafia” : Hanno depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio ma facendolo hanno favorito Cosa nostra. È questa la tesi della procura di Caltanissetta, che nel corso dell’udienza preliminare ha chiest l’applicazione del comma 1 dell’articolo 416 bis per il tre poliziotti accusati di concorso in calunnia per avere creato il falso pentito Vincenzo Scarantino. Si è aperto in questo modo il processo per il depistaggio di via d’Amelio che vede ...

Mafia - è morto il boss Salvatore Profeta : scarcerato per la Strage di via d’Amelio tornò a guidare il suo clan : Era stato considerato ingiustamente tra i colpevoli della strage di via d’Amelio. Ottenuta la scarcerazione dopo anni di 41 bis, era tornato a guidare il suo clan. È morto Salvatore Profeta, 69 anni, stroncato, probabilmente, da un infarto in ospedale. Era stato ricoverato da una decina di giorni per un malessere. Si trovava in Friuli, a Tolmezzo, in provincia di Udine. Stava scontando una condanna a otto anni e due mesi per associazione ...

Strage di via d’Amelio - Di Matteo al Csm : “Il depistaggio cominciò con il furto dell’agenda rossa. E non furono i mafiosi” : “La prima azione del depistaggio sulla Strage è rappresentata dal furto dell’agenda rossa. E a rubarla non possono essere stati i boss di Cosa nostra“. Dopo il rinvio di cinque giorni fa, Nino Di Matteo è comparso davanti al Consiglio superiore della magistratura. L’audizione del sostituto procuratore della Direziona nazionale antimafia era stata fissata il 12 settembre scorso. Il pm del processo sulla Trattativa tra ...

Nino Di Matteo : “Sulla Strage di via D’Amelio non siamo mai stati così vicini alla verità” : “siamo a un passo dalla verità sulla strage di via D'Amelio. Mai come ora siamo vicini alla verità”, ha detto il pm Nino Di Matteo nel corso della audizione davanti al Csm nell'ambito dell'indagine sui depistaggi nelle inchieste sulla strage nella quale morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta.Continua a leggere

Strage via d’Amelio - dopo la perquisione al giornalista Palazzolo il ministro Bonafede chiede accertamenti sui pm : Ha chiesto all’ufficio Ispettorato di via Arenula di valutare se la condotta della procura di Catania fosse legittima. Il motivo? Ieri l’ufficio inquirente guidato da Carmelo Zuccaro ha chiesto di perquisire l’abitazione del giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, indagato per rivelazione di notizie dopo che – con un articolo del marzo scorso – raccontò della chiusura dell’indagine sul questore Mario Bo, sugli ...

Strage di via d’Amelio - perquisito il giornalista che scrisse dell’indagine sul depistaggio dei poliziotti : Nel marzo scorso scrisse per primo che le indagini sul depistaggio del falso pentito Vincenzo Scarantino. Adesso subisce una perquisizione in casa. La procura di Catania ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica: è in corso una perquisizione nell’abitaione del cronista e un controllo del suo computer personale. Palazzolo è indagato per rivelazione di notizie dopo l’articolo con il quale a ...

Strage di via D’Amelio - i boss accusati dal falso pentito chiedono 1 milione di euro allo Stato : I boss accusati e poi scagionati per la Strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorti, hanno chiesto allo Stato 1 milione di euro di danni, costituendosi parte civile nel processo che inizierà a Caltanissetta il 20 settembre contro i poliziotti che secondo la Procura nissena diressero le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.Continua a leggere

