Storia e ricette de ' Lo Stuzzichino' nel libro di Francesco Aiello

Pappagallo arrosto e lingua di pavone : le curiose ricette di Apicio - il primo chef della Storia : Stravaganti e forse non proprio salutari i piatti di Marco Gavio Apicio erano famosi in tutta Roma, tanto da essere in seguito raccolti e tramandati nel primo ricettario della storia: dal pavone al Pappagallo, passando per vini speziati e salse di interiora di pesce, ecco le ricette del primo chef della storia.