Storia dell’arte a scuola | dalla Gelmini alla Buona Scuola tutte le riforme che l’hanno

Altro che modelle o influencer. Su Instagram Gucci racconta la bellezza attraverso la Storia dell’arte : Gucci ha lanciato su Instagram un nuovo profilo per raccontare la bellezza e l’arte. Niente modelle, selfie, sguardi, nudità o pose. Secondo il direttore creativo, Alessandro Michele, all’interno della storia dell’arte c’è tutta la bellezza di cui abbiamo bisogno per conoscere il mondo e l’uomo. Una scelta che è stata molto apprezzata visto che, in appena 24 ore, sono già 15 mila i ...

Sgarbi : “Ministro Bonisoli su abolizione Storia dell’arte? Ha ragione - è intellettualmente onesto. La odiavo anch’io” : “La battuta del ministro Bonisoli sull’abolizione della storia dell’arte al liceo? Mi piace questo aspetto del ministro, perché non è conformistico“. Così il critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite di Morning Show, su Radio Padova, commenta la frase scherzosa pronunciata dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, nel corso di un incontro con tutti i sovrintendenti d’Italia che si è svolto nei giorni scorsi. ...

La battuta del ministro ai Beni culturali Bonisoli : “La Storia dell’arte? La abolirei - al liceo era una pena per me” : Durante un incontro con i sovrintendenti d’Italia, negli uffici liguri di Belle arti, un sovrintendete chiede al ministro Alberto Bonisoli se non sia il caso di rivedere i criteri di selezione e reclutamento dei dirigenti dei musei, considerato che “per gli idonei di storia dell’arte la graduatoria non è ancora finita. E quindi rischiamo di avere tra i dirigenti soltanto storici dell’arte e non architetti o ...

Bonisoli - il ministro dell’Arte che s’annoiava durante l’ora di Storia dell’Arte : Il ministro dei Beni Culturali si chiama Alberto Bonisoli. Ieri era a Genova e in un incontro con storici dell’Arte, rispondendo a una riflessione avanzata da un funzionario circa la inutilità dell’insegnamento della Storia dell’Arte al liceo, ha dichiarato: “Anch’io la abolirei. Al liceo era una pena per me, quindi la capisco e condivido il suo disagio profondo”. Non sappiamo se fosse nero sarcasmo né se le sue parole fossero una protesta ...

Alberto Bonisoli : “Abolirei la Storia dell’arte” : la battuta del ministro che non fa ridere : La battuta del ministro Alberto Bonisoli in merito all'abolizione della storia dell'arte si sta trasformando in un casus belli. Alle parole del titolare del Mibac risponde la portavoce dell'Associazione Insegnanti di storia dell'Arte: "Bizzarro, la sua maggioranza vuole potenziarne l'insegnamento nelle scuole".Continua a leggere