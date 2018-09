Stipendi staff premier | il cambiamento non c’è | Casalino guadagna più di Conte Come

Caso Benalla - perquisito l’ufficio all’Eliseo del collaboratore di Macron. E lo staff del presidente si contraddice sullo Stipendio : L’ufficio di Alexandre Benalla all’Eliseo è stato perquisito in giornata. È l’ultimo atto dell’indagine a carico del responsabile della sicurezza di Emmanuel Macron, indagato per le violenze durante gli scontri del 1° maggio. Lo scandalo esploso attorno a Mr. Sicurezza del presidente della Repubblica francese non accetta quindi a sgonfiarsi e, mentre si discute sulla possibilità di ascoltare Macron in commissione ...