Stipendi | Casalino guadagna più di Conte

Casalino si difende : "Stipendio alto - ma in linea con predecessori" - : Il portavoce di Palazzo Chigi parla dopo le polemiche sulla sua retribuzione , più alta di quella del premier Conte. "Se parliamo di merito non ho nulla di cui vergognarmi", dice al Corriere della ...

Governo - Casalino al Corriere : il mio Stipendio? Questione di merito - ho enormi responsabilità : ... domanda il giornalista del Corriere? 'La scorrettezza sta nel paragonare la retribuzione di una carica politica con quella di un professionista. Oltretutto la mia è in linea con quelle dei miei ...

Governo - Casalino al Corriere : il mio Stipendio? Questione di merito - ho enormi responsabilità : "Sono in linea con il M5s, ho una paga alta ma è questione di merito". Così Rocco Casalino in un'intervista a Il Corriere della Sera. "Guadagno poco più di 6 mila euro netti al mese. È il giusto riconoscimento", ha detto il giornalista. "Sono portavoce e capo ufficio stampa, dirigo una trentina di persone, sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro ...

Rocco Casalino - Gf nel passato - M5S nel presente e uno Stipendio più alto di Conte : Rocco Casalino può essere considerato un pioniere della comunicazione. Era il 2000 e fu uno dei celeberrimi concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, all'alba di quella che sarebbe stata un'epoca televisiva segnata dai reality show. Da personaggio televisivo sulla cresta dell'onda è riuscito a costruirsi una nuova vita da giornalista e, aderendo al 2011 al Movimento Cinque Stelle ne è diventato uno dei maggiori esponenti in ambito ...

Rocco Casalino - super Stipendio : guadagna più di Conte/ “Guadagno 6 mila euro netti al mese” : Rocco Casalino guadagna più del premier Conte. Ultime notizie, ecco il super stipendio del portavoce del Movimento 5 Stelle e dello staff di Palazzo Chigi(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 00:31:00 GMT)

La precisazione di Palazzo Chigi sullo Stipendio di Rocco Casalino : Roma, 20 set., askanews, - 'In merito alle notizie di stampa relative alla retribuzione del portavoce del presidente e capo dell'Ufficio stampa, Rocco Casalino, si precisa che tale retribuzione è in ...

ROCCO CASALINO - SUPER StipendiO : GUADAGNA PIÙ DI CONTE/ Ultime notizie - Plevani "Ambizioso - arrivista - furbo" : ROCCO CASALINO GUADAGNA più del premier CONTE. Ultime notizie, ecco il SUPER STIPENDIO del portavoce del Movimento 5 Stelle e dello staff di Palazzo Chigi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:39:00 GMT)

Stipendi staff premier - il cambiamento non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...

Lo Stipendio di Casalino è giusto - chi ricopre quel ruolo merita di guadagnare 170mila euro : Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E da grandi responsabilità derivano lauti stipendi. Chi ricopre un ruolo delicato come quello di portavoce del presidente del Consiglio merita che il suo lavoro venga riconosciuto anche a livello economico. Ecco perché lo stipendio da 170mila euro di Rocco Casalino è giusto.Continua a leggere

Stipendi : Casalino guadagna più di Conte : L'Espresso ha ottenuto i dati sugli Stipendi dei dipendenti di Palazzo Chigi per capire quanto guadagnano Rocco Casalino & Co. ossia coloro che si occupano della comunicazione del governo Conte. Intanto il giornalista Mauro Munafò sottolinea come la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia stata lenta nel rispettare la legge 33/2013 sulla trasparenza, secondo la quale le pubbliche amministrazioni devono aggiornare le informazioni sui ...

Casalino e i 170mila euro di Stipendio : la doppia morale dell’anti-casta che difende i propri privilegi : Si potrebbe sostenere che questi incarichi sono di estrema responsabilità e prevedono un impegno h24, senza orari, weekend liberi, nottate insonni e viaggi estenuanti in giro per il mondo. E sì, è verissimo, lo stipendio che percepisce un Rocco Casalino non è affatto spropositato, ma questa vicenda ci dimostra, per l'ennesima volta, quanto sia profonda e radicata la doppia morale nel Movimento 5 Stelle, sempre pronto a indignarsi solo quando la ...

Svelati gli Stipendi di Palazzo Chigi : “Casalino prende più di Conte” : Il portavoce del presidente del Consiglio guadagna 170mila euro l'anno, contro il 114mila del premier. I dati Svelati...

Super Stipendio di Rocco Casalino : guadagna più del premier Conte/ Ultime notizie - Pd parte all'attacco : Rocco Casalino guadagna più del premier Conte. Ultime notizie, ecco il Super stipendio del portavoce del Movimento 5 Stelle e dello staff di Palazzo Chigi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:35:00 GMT)

SUPER StipendiO DI ROCCO CASALINO : GUADAGNA PIU’ DEL PREMIER/ Ultime notizie - ecco quanto prende : ROCCO CASALINO GUADAGNA più del PREMIER Conte. Ultime notizie, ecco il SUPER STIPENDIO del portavoce del Movimento 5 Stelle e dello staff di Palazzo Chigi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:26:00 GMT)