Stanlio e Ollio | il biopic sui comici alla prova del trailer

Stanlio e Ollio - il trailer del film sulla vera storia del duo comico : In trent’anni di carriera, dagli anni Venti agli anni Cinquanta, il duo comico noto in Italia come Stanlio e Ollio ha interpretato più di un centinaio di film, affermandosi come uno dei successi più straordinari della commedia classica. L’inglese magrolino Stan Laurel e l’americano di grossa stazza Oliver Hardy giocavano tutto sulla contrapposizione della loro fisicità ma anche della loro propensione alla vita, uno goffo e ...

Stanlio e Ollio : 5 film da rivedere prima del biopic : Stan Laurel e Oliver Hardy, in arte Stanlio e Ollio, hanno formato la coppia comica più importante della storia del cinema e ora il loro mito viene celebrato in un biopic diretto da Jon S. Baird, scelto come film di chiusura del prossimo London film Festival (il 21 ottobre) e poi in uscita nelle sale all’inizio del 2019. Ad avere l’onore (ma anche l’onere) di vestire i loro panni Steve Coogan e John C. Reilly, che nella prima ...

I nuovi Stanlio e Ollio - e la somiglianza è straordinaria : Se non lo sapessimo, diremmo che i due della foto qui sopra siano proprio loro: Oliver Hardy e Stan Laurel, Ollio e Stanlio, mattatori, cabarettisti, amici, compagni inseparabili. Si tratta, invece, di John C. Reilly e Steve Coogan: sono loro a prestare il volto ai due comici in Stan and Ollie, il biopic diretto da Jon S. Baird che sarà proiettato in anteprima al London Film Festival il prossimo 21 ...

Il lungometraggio, dopo la presentazione all'evento britannico, verrà distribuito nelle sale di tutto il mondo nei primi mesi del 2019.

