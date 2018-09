Squash | Mondiali femminili a squadre 2018 | l’Egitto si conferma campione sull’Inghilterra

oasport

(Di giovedì 20 settembre 2018) La città cinese di Dalian ha ospitato i Campionatidi, competizione che si tiene negli anni pari, alternandosi con l’omologa rassegna maschile, che invece ha luogo negli anni dispari. Lo scenario che si è venuto a creare ha riprodotto esattamente il podio che si era visto due anni fa a Parigi, con l’Egitto che hato il proprio titolo iridato davanti all’Inghilterra, mentre sul terzo gradino del podio sono salite le rappresentative di Francia ed Hong Kong. In finale, la formazione nordafricana ha visto per 2-0 grazie a Nouran Gohar, capace di imporsi al quinto set su Alison Waters (11-9, 11-9, 6-11, 7-11, 11-7), ed a Raneem El Weleily, che ha sconfitto Laura Massaro per 3-1 nella sfida tra le numero uno delle rispettive(11-3, 11-8, 9-11, 11-3). Nour El Tayeb e Sarah-Jane Perry, che avrebbero dovuto disputare ...