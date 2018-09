Spotify viene citata in giudizio da una ex dipendente per discriminazioni sessuali

chimerarevo

(Di giovedì 20 settembre 2018) Hong Perez, precedentemente responsabile commerciale presso l’azienda Svedese, ha denunciato Brian Berner, suo ex capo, eper aver violato l’equità di genere e la parità salariale, oltre che per diffamazione circa il suo licenziamento. Guai in vista per il noto servizio di streaming musicale? I capi d’accusa ae Berner Perez, ha denunciato vari tipi di comportamenti anomali all’interno dell’Azienda, riportando diversi tipi di accadimenti. The “boy’s trip” Primo fa tutti, Hong Perez fa riferimento al “viaggio dei ragazzi” al Sundance Film Festival avvenuto sia nel 2016 che nel 2017. La ciurma di uomini è stata accompagnata e selezionata direttamente da Berner, che, stando alle parole dell’ex, ha accuratamente scelto soltanto dipendenti di sesso maschile, ciò nonostante ci fossero donne nella stessa posizione, se non maggiore, a quella dei ...