Sparatoria in Usa | una donna uccide 3 persone e poi cerca di togliersi la vita

Sparatoria MARYLAND - "ABBATTUTA DONNA KILLER"/ Video - ultime notizie : forse ex dipendente delusa - 3 morti : SPARATORIA MARYLAND: i fatti sono avvenuti nella contea di Harford, a nordest di Baltimora. Si parla di "diversi morti e feriti". I testimoni dicono che il killer, in fuga, sia una DONNA. (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:21:00 GMT)

Sparatoria MARYLAND - "DIVERSI MORTI E FERITI"/ Ultime notizie Usa - attentato? Testimoni : "Killer è una donna" : SPARATORIA MARYLAND: i fatti sono avvenuti nella contea di Harford, a nordest di Baltimora. Si parla di "diversi MORTI e feriti". I Testimoni dicono che il killer, in fuga, sia una donna. (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Usa - Sparatoria nel Maryland : tre morti e due feriti : Ancora non chiara l'identità della persona che ha aperto il fuoco, ma dalle indicazioni riferite dalle forze dell'ordine si ipotizza che sia in corso una caccia all'uomo.

Usa - Sparatoria in Maryland vicino a un parco industriale : “Ci sono molte vittime” : Ci sono “molte vittime” nella sparatoria avvenuta nella contea di Hartford, nel Maryland. È quanto conferma su Twitter l’account dell’ufficio dello sceriffo, spiegando che la situazione è “ancora fluida”. Secondo diversi media, le vittime sono almeno 3 e ci sarebbero anche due feriti. Non è ancora chiaro chi ha aperto il fuoco all’interno di un parco industriale nella zona tra Spesutia Road and Perryman ...

Usa - Sparatoria in Maryland. Tre morti : 17.34 C'è stata una sparatoria nel Maryland, non lontano da Baltimora, all'interno di un centro di distribuzione della Rite Aid, terza catena statunitense di farmacie-drugstore. Lo sceriffo della contea di Harford parla di "diverse vittime". Le prime informazioni riferiscono di 3 morti e due feriti. Un portavoce della catena assicura che l'area, in cui lavorano migliaia di persone, ora è in sicurezza.

Usa - Sparatoria in Maryland - diverse persone colpite. La polizia : “Restate a casa” : Una sparatoria è stata registrata in Maryland, ad Hartford, a nordest di Baltimora, coinvolgendo numerose persone: "Diversi i colpiti, ma ancora non si conosce il numero delle vittime". La polizia ha invitato i cittadini a restare a casa. Il governatore Logan: "Le nostre preghiere ai soccorritori che per primi sono intervenuti".Continua a leggere

Usa - allarme Sparatoria in Wisconsin : 4 feriti - il killer ucciso dalla polizia : Massima allerta a Middleton, in Wisconsin, negli Stati Uniti, per una sparatoria. La polizia è intervenuta nella sede di una società di software, dove uomo armato avrebbe esploso diversi colpi, ferendo almeno quattro persone, prima di essere colpito a morte dalla polizia.Continua a leggere

Usa - Sparatoria in Wisconsin. Ferite quattro persone : È in corso una sparatoria a Middleton, in Wisconsin, dove una persona armata si trova all'interno di un edificio di software, l'Esker Software.Lo ha fatto sapere la polizia locale, citata dai media americani. Le autorità hanno chiesto ai residenti dell'area di non uscire all'esterno dei palazzi e di stare lontano dalla scena. Sul posto sono intervenuti servizi d'emergenza e forze dell'ordine.Le autorità continuano a parlare di un situazione di ...

Usa - Sparatoria in Wisconsin : uomo armato in azione/ Video ultime notizie : scuole in "lockdown" - 4 feriti : Usa, sparatoria in Wisconsin: uomo armato fa irruzione nella sede di una società di software. Ci sarebbero feriti, operazioni in corso e scuole in "lockdown".(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:38:00 GMT)

Allarme Sparatoria negli Usa - in Wisconsin. È caccia all'uomo : Allarme sparatoria in Wisconsin, nella cittadina di Middleton, dove la polizia è a caccia di un uomo che avrebbe aperto il fuoco all'interno di un ufficio. Quattro le persone rimaste ferite. Le autorità invitano la popolazione a mettersi al riparo e di chiudersi in casa, anche se ancora non ci sono dettagli sull'accaduto.L'Allarme è scattato anche nel Madison College che si trova nella zona: "Chiediamo alle persone di stare ...

USA : Sparatoria a San Bernardino - 10 feriti - 3 gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Sparatoria a San Bernardino : almeno 10 feriti - di cui 3 gravi - : accaduto in un complesso residenziale che conta circa 100 appartamenti. Tre delle persone coinvolte sono in gravi condizioni. Alcuni testimoni hanno detto di aver sentito almeno 15-20 spari, ma non è ...

Usa - Sparatoria a San Bernardino : almeno 10 i feriti : Dieci persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta in un complesso condominiale a San Bernardino, a un centinaio di km a est di Los Angeles, in California . Secondo quanto riporta la Cbs , tre ...

California - Sparatoria a San Bernardino : 10 feriti/ Video ultime notizie : polizia Usa esclude terrorismo : California, sparatoria a San Bernardino: 10 feriti, di cui 3 versano in gravi condizioni, Video. Le ultime notizie: polizia Usa esclude terrorismo, non ci sono sospetti al momento(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:26:00 GMT)