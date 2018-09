Spal | Petagna | “L’addio all’Atalanta mi ha deluso | con Semplici segnerò di più”

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018) E’ uno dei protagonisti dello splendido avvio di campionato dellae si è preso la copertina nell’ultima vittoria dei ferraresi, arrivata proprio contro la sua ex squadra, l’Atalanta. Andreaha ritrovato la via del gol, lui che principalmente lavora per i compagni. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato del suo nuovo club e dei suoi obiettivi: “In carriera sono arrivato massimo a 8 gol, stavolta voglio andare in doppia cifra. Ci sono alcuni punti di contatto trae l’Atalanta: la forza e l’armonia di gruppo principalmente, ma anche la fame di risultati”. Doveroso un accenno sull’addio ai bergamaschi: “In ritiro, Gasperini mi ha detto che non c’era posto per me. Lo confesso, mi è proprio dispiaciuto. Volevo restare” Poi è arrivata l’offerta della, al ...