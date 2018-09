' Space Jam 2' si farà | Lebron James come Michael Jordan

Space Jam 2 - LeBron James è l’erede di Michael Jordan : A ventidue anni dall’ultimo ciak si riaccendono le luci su Space Jam, il film che ha segnato un’epoca, per gli appassionati di basket e non solo, con la strana coppia Michael Jordan e Bugs Bunny. A vestire i panni del giocatore che ha cambiato la percezione della NBA portando a compimento la metamorfosi iniziata con l’era Magic Johnson-Larry Bird sarà LeBron James (e chi altrimenti?), il simbolo di una lega globale capace anno dopo anno di ...

In panchina come sul set! Novità su Space Jam 2 : LeBron James versione ‘sceneggiatore’ - dovrà approvare il copione : Ultime news su Space Jam 2 in arrivo: il copione del sequel del famoso film sarà visionato da LeBron James, principale protagonista, che dovrà dare la sua approvazione Seduto sulla panchina dei Cleveland Cavaliers c’era Tyronn Lue, ma si diceva che il vero allenatore fosse LeBron James. Verità? Forse, vista la grande personalità del numero 23 non sarebbe poi così difficile da credere. Così come non sarebbe difficile da credere che ...