Sotto sequestro chili di erba | hashish e Mdma | manette per due

Salerno-Reggio Calabria - 8 chilometri Sotto sequestro per motivi di sicurezza. Ma il traffico non è mai stato chiuso : “Noi stiamo lavorando con la Procura. Stiamo lavorando intensamente per risolvere la questione con l’impresa che ha truffato Anas. Ovviamente questo non implica nessuna limitazione del traffico, semplicemente è un problema di risoluzione, di miglioramento, di riassegnazione dei lavori di sistemazione dell’alveo. Su questo stiamo lavorando”. Era il 22 dicembre 2016 quando il presidente dell’Anas, Gianni Armani, aveva assicurato che presto si ...

Milano - 14enne morto suicida : siti web Sotto sequestro/ Ultime notizie - Codacons : “Indagate autori del video” : Milano, muore soffocato a 14 anni per il Blackout. Ultime notizie, sfida estrema sul web: torna l'incubo Blue Whale? Si è strangolato con una corda attaccata al letto(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:08:00 GMT)

MILANO - 14ENNE MORTO SUICIDA : SITI Sotto SEQUESTRO/ Ultime notizie - pm "Blackout macabro gioco" : MILANO, muore soffocato a 14 anni per il Blackout. Ultime notizie, sfida estrema sul web: torna l'incubo Blue Whale? Si è strangolato con una corda attaccata al letto(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:07:00 GMT)

Morto a 14 anni - il padre : «Blackout - gioco suicida» Siti web Sotto sequestro Video : Il provvedimento dopo la tragica fine del 14enne milanese. Il magistrato ha anche aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio

Morto a 14 anni - il padre : «Blackout - gioco suicida» Siti web Sotto sequestro : Il provvedimento dopo la tragica fine del 14enne milanese. Il magistrato ha anche aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi si reato di istigazione al suicidio

Tribunale Genova dà ragione a Procura - beni Lega Sotto sequestro : Genova, 6 set., askanews, - Il Tribunale del Riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura del capoluogo ligure sul sequestro dei fondi della Lega, dopo la condanna di Umberto Bossi e ...

Spoiler - Il Segreto : l'emporio dei Miranar viene messo Sotto sequestro : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che la fuga di Nicolas provochera' spiacevoli conseguenze nella vita degli abitanti di Puente Viejo. Il generale Perez De Ayala, infatti, decidera' di far chiudere il negozio dei Miranar per vendicarsi della morte del figlio Tomas. Il Segreto: la fuga di Nicolas da Puente Viejo Cambiamenti in vista per gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime ...

Perugia : circolano senza assicurazione - senza aver mai conseguito la patente di guida e con veicoli Sottoposti a sequestro. Giro di vite ... : UMWEB, Perugia. Nella scorsa settimana, le volanti della Questura, oltre alla consueta ed incessante attività di pronto intervento e di contrasto a specifiche fattispecie di reato, come lo spaccio di ...

Genova - macerie ancora Sotto sequestro : 'Sarà lo Stato a rifare il ponte'. Oggi Toninelli riferisce alle Camere : Comune e Regione spingono per la demolizione dei monconi, ma la procura ha bisogno di tempo per concludere accertamenti e perizie -

Diciotti : Salvini Sotto inchiesta per sequestro di persona. Lui apre il fronte con i magistrati : Indagato anche il capo di gabinetto del ministro. Secondo i pm i migranti a bordo della nave erano già in territorio italiano, quindi non c'era aveva alcun motivo legittimo per non farli sbarcare. ...

Gole del Raganello - 10 morti : area Sotto sequestro/ Ultime notizie : M5s contro governance Parco del Pollino : Tragedia Parco del Pollino, piena torrente Raganello fa 10 morti: i nomi e le Ultime notizie. Borrelli (Protezione Civile) a Civita: "strage evitabile, allerta gialla è stata ignorata"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Gole del Raganello Sotto sequestro : chiusi tutti gli accessi : Gole del Raganello sotto sequestro: chiusi tutti gli accessi I nastri degli inquirenti delimitano tutti gli accessi alla zona. Il provvedimento segue la decisione del procuratore di Castrovillari di sequestrare l'area e aprire le indagini per omicidio colposo, lesioni, inondazione e omissione d’atti ...

Gole del Raganello Sotto sequestro : chiusi tutti gli accessi - : I nastri degli inquirenti delimitano tutti gli accessi alla zona. Il provvedimento segue la decisione del procuratore di Castrovillari di sequestrare l'area e aprire le indagini per omicidio colposo, ...

Le gole della strage Sotto sequestro : quattro sindaci nel mirino dei pm : CIVITA - Scatta il sequestro probatorio dell'area del torrente Raganello, che ricade nel Comune di Civita. E già oggi potrebbe essere notificato un avviso di garanzia a quattro sindaci del...