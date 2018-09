Sony | non abbiamo alcun piano per una nuova console portatile

Mike Ybarra di Microsoft critica la politica di Sony sul cross play : "non ascoltano i giocatori" : Il rifiuto di Sony di abilitare il crossplay con altre piattaforme su giochi come Fortnite e Minecraft continua a ricevere pesanti critiche da parte dei dirigenti del settore dei videogiochi. Questa volta, come segnala onmsft.com, è Mike Ybarra, Corporate Vice President di Xbox Program Management presso Microsoft, che ha appena accusato Sony di "non ascoltare i giocatori".Per chi non lo sapesse, Ybarra si riferiva a una recente intervista del ...

Sony spiega il mancato cross-play in Fortnite : no - non vi piacerà : Fortnite è il gioco del momento, con decine di milioni di utenti in tutto il mondo sparse sulle più svariate piattaforme: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS, Android. La Battaglia Reale è diventata così pervasiva che moltissimi publisher e sviluppatori si stanno domandando se un successo del genere possa davvero cannibalizzare il mercato. La questione di oggi però è un'altra. I giocatori con il proprio account possono ad esempio giocare ...

Android : scoperte vulnerabilità nel firmware e app pre-installate di 25 smartphone LG - Sony - ZTE e non solo : In un mondo sempre connesso soprattutto da dispositivi mobili, la sicurezza diventa un aspetto fondamentale da tenere sempre in considerazione, con l’aumento significativo delle minacce informatiche che prendono di mira i proprietari di smartphone cercando di carpire dati sensibili. Il lavoro degli esperti di sicurezza diventa quindi fondamentale per sviluppare sistemi di sicurezza che riescano ad impedire il diffondersi di malware. In ...

TES Legends non arriverà su PS4 se Sony non cambierà le sue politiche sul cross-platform : Bethesda ha intenzione di portare il suo Card Game TES: Legends su più piattaforme possibili, tuttavia il gioco potrebbe non approdare su PS4, a meno che Sony non si decida a rivedere la sua politica relativa al cross-play. Come riporta Gamingbolt , il Senior Vice President of Marketing and Communication di Bethesda Pete Hines ha spiegato il motivo durante il QuakeCon 2018: " La nostra ...

Fortnite : secondo Ninja Sony non permette il cross play per "avidità" : Se conoscete un po' il mondo di Fortnite, il celebre battle royale che proprio adesso sta spopolando, oltre che su PC, anche su Smartphone col lancio su dispositivi Android, ebbene conoscerete anche il celebre streamer Ninja.Come riporta Polygon, proprio Ninja ha recentemente attaccato abbastanza direttamente niente meno che Sony per via della decisione dell'azienda di vietare il cross play tra la versione PS4 del gioco e tutte le altre ...

BQ Aquaris X2 e Sony Xperia XZ2 Premium si aggiornano con le nuove patch di sicurezza e non solo : Aggiornamenti in arrivo per BQ Aquaris X2 e Sony Xperia XZ2 Premium. I due nuovi smartphone ricevono rispettivamente le patch di luglio e agosto. Il Sony, poi riceve finalmente un paio di nuove funzionalità interessanti dedicate al comparto fotografico: la modalità Bokeh e quella monocromatica. L'articolo BQ Aquaris X2 e Sony Xperia XZ2 Premium si aggiornano con le nuove patch di sicurezza e non solo proviene da TuttoAndroid.