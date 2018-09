Sono online i primi due episodi della terza stagione del podcast “Serial”

Altadefinizione e CB01 chiusi. Ma Sono già online con altri indirizzi : Chiusi due noti siti web in un’operazione contro lo streaming. Altadefinizione e CB01 però sono subito attivi sotto altri indirizzi Altadefinizione e CB01 chiusi. Ma sono già online con altri indirizzi Nuovamente ondata di chiusure e controlli della Guardia di Finanza che chiude tantissimi siti web in una vasta operazione compiuta in tutta Italia e […]

Alba - Sono online i moduli per segnalare i danni del devastante nubifragio del 6 settembre : Sul sito del Comune di Alba, nella sezione " Emergenze meteorologiche ", http://www.comune.Alba.cn.it/emergenze-meteorologiche è scaricabile la modulistica per segnalare i danni subiti da privati e da ...

Le vendite online di Nike Sono aumentate del 31 per cento dopo la campagna con Colin Kaepernick : Nike ha diffuso i dati delle sue vendite online dopo il lancio della sua nuova campagna pubblicitaria, che fra gli altri include Colin Kaepernick, il giocatore di football diventato famoso nel 2016 perché si inginocchiava durante l’inno nazionale prima delle The post Le vendite online di Nike sono aumentate del 31 per cento dopo la campagna con Colin Kaepernick appeared first on Il Post.

Milano - scheletri venduti online : 3 denunciati/ Ultime notizie : Sono "professionisti insospettabili" : Milano, scheletri venduti online: 3 denunciati, sono "professionisti insospettabili". Ultime notizie: indagine dopo ritrovamento di un teschio.

Le SIM ho. Mobile Sono ora ricaricabili online sul portale SisalPay : Non solo punti vendita fisici: le SIM ho. Mobile sono ora ricaricabili online attraverso il portale SisalPay, sia sul sito sia tramite l'applicazione per Android. L'articolo Le SIM ho. Mobile sono ora ricaricabili online sul portale SisalPay proviene da TuttoAndroid.

Twitter vuole farti sapere quando i tuoi follower Sono online : Foto: Pixabay A San Francisco continuano i lavori per rendere la timeline di Twitter più fluida, in un contesto in cui l’esperienza degli utenti è sempre più un tutt’uno con il gradimento alla vista. La prima delle due novità è stata annunciata dalla direttrice della gestione dei prodotti Sara Hider, riguarda la suddivisione in thread delle discussioni tra utenti che verranno visualizzate in un’area della timeline contraddistinta da un colore ...

Governo Conte : Sono online i redditi dei ministri - ecco quanto guadagnano : sono consultabili liberamente online i redditi dei componenti del Governo Conte relativi all’anno 2017. Giulia Bongiorno, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, risulta essere la più ricca con 3.556.594 euro di imponibile, mentre il più “povero”, si fa per dire, è il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro (93.347 euro). Le dichiarazioni non riguardano, ovviamente, i soldi guadagnati da quando i ...

Gli Sconti Online di Euronics Sono ricchi di smartphone e tablet Android : Euronics lancia i suoi nuovi Sconti Online, validi per quasi tutto il mese: le offerte sono ricche di smartphone e tablet Android e resteranno valide fino al 29 agosto 2018. Andiamo a scoprirle tutte! L'articolo Gli Sconti Online di Euronics sono ricchi di smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Gli autori di EVE Online Sono al lavoro su un nuovo MMO : CCP Games è lo studio dietro all'apprezzato EVE Online, il colossale MMO del 2003 che potremmo definire come il precursore di tutti quei videogiochi fantascientifici Online ambientati nello spazio, come Star Citizen o Elite Dangerous.Conoscendo quindi l'importanza che ha avuto l'opera di CCP nella definizione dei contorni dei moderni MMO, fa scalpore la notizia riportata dai colleghi di Eurogamer.net che svela come la divisione londinese dello ...

Tesori d'archivio : Sono online migliaia di foto dell'America ai bordi delle strade di John Margolies : I genitori non si fermavano e lui, per rivincita, è diventato celebre in tutto il mondo proprio per le sue foto on the road fatte a quei soggetti che suo padre e sua madre consideravano schifezze. ...

Ora anche Instagram ti mostra quando gli amici Sono online : Se c’era un luogo in cui la conversazione riusciva a restare entro i canoni del libero arbitrio sul tempo, quello era Instagram. Era, perché l’azienda ha annunciato di essere in fase di rilascio dello status di attività nella sua sezione di messaggi diretti. D’ora in poi, gli utenti saranno in grado di sapere se i propri contatti sono o meno in linea, quindi connessi all’applicazione in quel momento. Questo vale, a detta ...

Social - Instagram : “pallino verde” se gli amici Sono online : Arriva anche su Instagram il “pallino verde“, quello che segnala quali utenti sono online: l’app ha introdotto la novità in vari punti della piattaforma, dalla schermata dei messaggi diretti alla lista dei contatti quando si condivide un post. L’obiettivo è incentivare gli utenti a chattare, ma è possibile disattivare la funzione e rimanere invisibili. L'articolo Social, Instagram: “pallino verde” se gli amici ...