Softball | Super6 2018 | l’Italia batte la Russia 8-0 per “manifesta” Finale ad un passo

Softball - Super6 2018 : Italia cuore infinito - Olanda battuta in una sfida vietata ai deboli di cuore : Serviva una vittoria, una di quelle di enorme valore, e vittoria è stata. Ma non è una vittoria normale: quella dell’Italia di stasera si configura come una vera impresa, perché le cose per la nazionale del manager Enrico Obletter si erano messe davvero male. Sotto 2-3, a Hoofddorp, all’ultimo inning e con due out a carico, le azzurre hanno trovato in Marta Gasparotto la donna della provvidenza, prima che Rotondo si regali, a 18 ...