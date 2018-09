Sì del Senato | il Milleproroghe ora è legge Mutui | vaccini | precari a scuola | le misure

Milleproroghe : ok del Senato - è legge : ANSA, - ROMA, 20 SET - Il decreto legge Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla ...

Rifiuti nucleari - al Senato si dibatte sulla questione del deposito nazionale : "La gestione dei Rifiuti nucleari è essenziale per garantire la massima sicurezza a impianti in fase di disattivazione e decommissioning . Per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è ...

Milleproroghe - senatori del Pd occupano l’Aula della commissione : “Discussione sul testo azzerata - Parlamento umiliato” : Il testo del Milleproroghe arriverà al Senato nel pomeriggio senza relatore. E la decisione presa dal presidente della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Stefano Borghesi, provoca la reazione del Pd che occupa l’Aula della commissione. Sia i componenti che gli altri senatori del gruppo hanno deciso di protestare dopo l’azzeramento della discussione sul provvedimento, che la maggioranza deve approvare entro il 23 ...

Il Ddl del senatore PITTONI per l’abolizione della chiamata diretta : esclusiva : L’attribuzione dell’incarico triennale, da parte di una scuola, ai docenti titolari sull’ambito territoriale (detta comunemente “chiamata diretta”), a seguito dell’esame del curriculum del docente neo assegnato da parte dei dirigenti scolastici, ha evidenziato immediatamente alcuni problemi di natura squisitamente giuridica: 1) coesistenza irrazionale, nell’ambito della stessa scuola, di docenti con ...

Terremoto Napoli - il geologo Senatore del Movimento 5 Stelle lancia l’allarme per Pozzuoli : “è l’unica città al mondo costruita su un terreno bradisismico” : “Pozzuoli: altri 2 terremoti di bassa magnitudo (notte del 18 settembre 2018). Diciamo subito che non c è pericolo che si stia preparando una eruzione. Pozzuoli unica città al mondo costruita in un’area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico (sollevamento del suolo, massimo di circa 2m, con numerosi eventi sismici e successivo abbassamento) non ha manufatti idonei a resistere senza subire danni alle locali accentuate e ...

La statuina di Ferrigno al presidente del Senato : L'artigiano dei presepi di San Gregorio Armeno Marco Ferrigno è stato ricevuto dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a cui ha donato la statuina che le ha dedicato. Nella sua ...

Crozza veste i panni del senatore Pillon : "Rapporto meraviglioso con le donne" : 'Ho un rapporto meraviglioso con tutte le donne, le tengo in cantina e vado a trovarle due volte al giorno', Maurizio Crozza indossa i panni del senatore leghista Simone Pillon in Fratelli di Crozza , ...

Il senatore Alberto Bagnai : 'Lavoriamo per lo smantellamento della riforma Fornero' : Stamane è intervenuto a Radio Anch'io, il presidente della Commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai [VIDEO], per fare il punto della situazione, in vista dell'approvazione della manovra economica da parte del Governo Lega-M5S [VIDEO]. Nel corso dell'intervista, Bagnai ha puntualizzato: Innanzitutto, vorrei sottolineare che i due partiti di maggioranza stanno cooperando con il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che con la sua perizia ...

Milleproroghe - ok della Camera. Decreto torna al Senato : Teleborsa, - Il Decreto Milleproroghe incassa il via libera di Montecitorio e si appresta a varcare la soglia di Palazzo Madama. Con 285 voti a favore, 106 contrari e quattro astenuti, il ...

Aborto - scontro tra Zucconi e Pillon/ Video - attacco al senatore della Lega : "Non risponde? Fuori dalle p..." : Aborto, scontro tra Vittorio Zucconi e Simone Pillon/ Ultime notizie Video, attacco al senatore della Lega in diretta: "Non risponde? Fuori dalle p..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:50:00 GMT)

I senatori della Lega con la t-shirt #nessunotocchiSalvini : Roma, 12 set., askanews, - Hanno indossato la t-shirt con la faccia di Matteo Salvini e le scritte #iostoconSalvini e #nessunotocchiSalvini. Al termine dell'informativa del premier Giuseppe Conte sul ...

Il senatore Pillon sul ddl sull'affido condiviso : "Non possiamo sacrificare un genitore sull'altare dell'habitat del figlio" : Il suo sogno? "Introdurre in Italia il 'convenant marriage' americano, una forma di matrimonio indissolubile". Per il momento, però, il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un disegno di legge che prevede lo stop all'assegno di mantenimento dei figli, l'obbligo di mediazione nel caso in cui i genitori non si mettano d'accordo e una rivoluzione in materia di affido. Intervistato da La Stampa afferma di essere stato massacrato dai ...

Assegno mantenimento e divorzio/ Senato ultime notizie - la figura del mediatore familiare : divorzio, Senato cancella l'Assegno di mantenimento? ultime notizie governo M5s-Lega introdotta la figura del mediatore familiare, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Vitalizi - Taverna : "Giorni contati al Senato"/ Ultime notizie - "promessa della Casellati al nostro capogruppo" : Vitalizi, Taverna: "Giorni contati al Senato". Ultime notizie, le parole dell'esponente Movimento 5 Stelle: "promessa della Casellati al nostro capogruppo"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:12:00 GMT)