Set cinematografico a Monterosso Almo

Cube Escape : Paradox e il suo adattamento cinematografico saranno pubblicati il 20 Settembre : Come se non fosse già abbastanza inquietante, il prossimo titolo Rusty Lake vedrà anche la pubblicazione di un film live action. Il 20 settembre saranno quindi disponibili Cube Escape: Paradox e Paradox: A Rusty Lake Film, le due opere raccontano la storia di un detective intrappolato da un corvo in una sinistra stanza. A fine articolo potete vedere i due trailer pubblicati oggi.Come riporta Rock Paper Shotgun, il film e il primo episodio del ...