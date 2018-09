Serie B a 19 o a 22 squadre? Nel caos dei ricorsi sei club sperano nel ripescaggio Ma

Il Tar si sconfessa : la Serie B resta a 19 squadre : Un altro tassello si aggiunge al puzzle dei ricorsi e controricorsi in merito ai campionati di serie B e serie C. Con nuovi provvedimenti, il Tar del Lazio ha disposto la revoca del decreto con cui...

Altro colpo di scena - Serie B a 20 squadre? A Chiavari gioiscono : Ciò detto a gioire potrebbe essere la Virtus Entella il perché è presto detto: il Collegio di Garanzia dello Sport, riunito in prima sezione, al termine della udienza di oggi 19 settembre, ha ...

Serie B - nuovo ribaltone : dietrofront del Tar - si resta a 19 squadre : ... che ha accolto le istanze di revoca presentate da Figc e Lega B, tornano quindi esecutivi i provvedimenti presi dal Collegio di Garanzia dello Sport che lo scorso 11 settembre aveva dichiarato ...

Incredibile in Serie B : il Tar boccia se stesso - si va avanti a 19 squadre (forse) : RIPESCAGGI Serie B- Ennesimo colpo di scena: sono revocati i decreti cautelari monocratici con i quali il Tar del Lazio sabato scorso ordinò il riesame delle posizioni delle società Ternana e Pro Vercelli ai fini di un possibile ripescaggio in Serie B. Con due nuovi provvedimenti, il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo, ha revocato la precedente decisione, fissando il 26 settembre la camera di consiglio per la ...

Serie B - il Tar revoca una sua decisione : si prosegue con 19 squadre : Il Tar smentisce se stesso revocando la decisione sulle posizioni di Ternana e Pro Vercelli. La B resta a 19 squadre in attesa di una nuova udienza il 26 settembre. L'articolo Serie B, il Tar revoca una sua decisione: si prosegue con 19 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio torna sui suoi passi - inammissibili i ricorsi sul format. Campionato a 19 squadre : Ha dell’incredibile quanto sta succedendo nel caso Serie B. Il Tar del Lazio ha smentito se stesso e ha sospeso il decreto di sospensione che lo stesso tribunale, in identica sezione ma con diverso presidente, aveva emesso sabato scorso. Il decreto firmato da Germana Panzironi rende nuovamente esecutivi i provvedimenti presi l’11 settembre dal Collegio di garanzia del Coni (cioè vengono ritenuti inammissibili i ricorsi sul format ...

Serie B - il Tar smentisce se stesso : si va avanti a 19 squadre : Le decisioni adottate, inoltre, hanno esclusivamente disposto il riesame, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, e della delibera adottata dallo stesso organo in data 11 ...

Ripescaggi Serie B - nuovo colpo di scena : il Tar si contraddice - revocato il decreto sul format a 22 squadre! : Serie B nel caos più totale, sta succedendo davvero di tutto nel campionato cadetto o, per meglio dire, nei vari tribunali che si occupano della questione Ripescaggi nuovo colpo di scena nella saga sul format della Serie B. Il Tar del Lazio ha revocato il decreto presidenziale che la stessa sezione, ma con un diverso presidente, aveva emesso sabato scorso accogliendo i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana. Con il nuovo decreto firmato dalla ...

Ripescaggi Serie B - ecco le tre squadre ‘promosse’ : il campionato passa a 22 squadre - le indiscrezioni sulla sentenza [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, il torneo è entrato già nella fase importante ma tutto potrebbe cambiare già nelle prossime ore. A tenere banco è infatti il cambio del format, la situazione si è trascinata già per le lunghe ma l’epilogo è ormai vicino, la sentenza definitiva è prevista per la giornata di lunedì. Cinque le squadre in attesa di conoscere il destino ...

Serie B - ripescaggi : ecco la data della sentenza che tiene in ansia cinque squadre - : ... in ragione del danno rappresentato, connesso all'avvio del Campionat o di Lega Pro, che abbia luogo il riesame, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-...

Ripescaggi Serie B - la sentenza che ribalta tutto : si torna a 22 squadre - il club ‘promosso’ ed i ballottaggi [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Il campionato di Serie B continua a regalare emozioni, in particolar modo l’ultimo turno è stato scoppiettante. Ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore anzi, dovrebbe. In settimana infatti (probabilmente entro la giornata di giovedì) il Consiglio di Garanzia del Coni si riunirà per poi esprimere il parere sul formato del torneo cadetto e sulle norme relative al Ripescaggio in seguito della sentenza ...

LIVE Ripescaggi Serie B - Frattini : 'Decisione in settimana'. Si torna a 22 squadre? : La decisione di oggi segue la sentenza di 'inammissibilità' formulata ieri dal Collegio di Garanzia dello sport presso il CONI con cui di fatto si è dirottato di nuovo il processo dal primo grado ...

Caos Serie B - sempre più vicino il passaggio a 22 squadre : tutti i dettagli : Il campionato di Serie B è già iniziato ed incredibilmente potrebbe cambiare format a torneo in corso, sempre più vicino infatti il passaggio a 22 squadre. Una prima importante novità arriva direttamente dal presidente del Consiglio di garanzia del Coni Franco Frattini su Twitter: “Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini, affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla ...

Ripescaggi Serie B - il caos prosegue : “adesso si può tornare a 22 squadre” : Ripescaggi Serie B, ancora una volta potrebbe esserci un ribaltone in merito alla composizione del campionato cadetto, l’annuncio del presidente del Consiglio di garanzia del Coni Frattini La Serie B sempre più nel caos e di conseguenza anche la Serie C. La questione Ripescaggi assume contorni davvero assurdi, ancora non è chiaro come verranno composti i campionati, anche se in realtà sono entrambi già iniziati. Insomma, una querelle ...