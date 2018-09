Senato | in Aula oggi alle 15 question time

Milleproroghe al Senato : il PD occupa l'aula : Proprio come accaduto alla Camera, senza successo, il Partito Democratico sta ripetendo al Senato il vano tentativo di bloccare il percorso del Milleproroghe. Anche stavolta si è optato per il metodo studentesco di occupare l’aula della Commissione Affari Costituzionali del Senato in cui era in corso la discussione.Il motivo? Governo e maggioranza hanno deciso di troncare la discussione mandando il provvedimento in aula senza relatore. Ci ...

Milleproroghe - Senatori del Pd occupano l’Aula della commissione : “Discussione sul testo azzerata - Parlamento umiliato” : Il testo del Milleproroghe arriverà al Senato nel pomeriggio senza relatore. E la decisione presa dal presidente della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Stefano Borghesi, provoca la reazione del Pd che occupa l’Aula della commissione. Sia i componenti che gli altri senatori del gruppo hanno deciso di protestare dopo l’azzeramento della discussione sul provvedimento, che la maggioranza deve approvare entro il 23 ...

Dl dignità - Aula Senato termina esame emendamenti : Teleborsa, - Il decreto dignità fa un ulteriore passo avanti verso il via libera definitivo. L' Aula del Senato ha infatti completato l'esame degli emendamenti al testo . La seduta è stata sospesa e ...

Senato - Pd-FI vs Taverna per il presunto “vaffa” : “Non deve condurre Aula”. Lei si difende - Casellati : “Nessuno sconto” : Nuovo scontro al Senato, al termine della votazione sul Milleproroghe, mentre a condurre l’Aula c’era la vicepresidente di turno Paola Taverna. Pd e Forza Italia hanno protestato chiedendole di non dirigere i lavori. Il motivo? Pochi giorni prima, secondo quanto denunciato dal Senatore di Forza Italia, Stefano Mallegni, la stessa Taverna, protagonista di un intervento accorato, avrebbe mandato a quel paese i colleghi ...

Milleproroghe : al via dichiarazioni di voto in Aula Senato : L'Aula del Senato ha terminato l'esame degli emendamenti al decreto proroghe, confermando le modifiche già apportate in commissione. Al via ora in Aula le dichiarazioni di voto sul provvedimento. Il ...

Scintille in Aula - proteste del Pd in Senato contro il rinvio dell'obbligo di vaccini : Presidente Regione Marini: regione Umbria manterrà l'obbligo "I vaccini sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica, avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite ...

Bonafede in Aula : "Senato è un circolo ricreativo". Si scatena la bagarre : "Da parlamentare ricordavo che il question time fosse uno strumento serio con cui il Parlamento pungola il governo. Non ricordavo che fosse uno strumento per trasformare il Senato in un circolo ricreativo per i partiti che non hanno niente da fare". E' questa la frase pronunciata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso del question time al Senato che fa esplodere la bagarre in Aula, con annesso un duro confronto in particolare ...

Senato - bagarre in aula sul caso Air Force Renzi : Casellati sospende lavori e bacchetta Bonafede : Infine, ha concluso, 'chi parla a sproposito di operazione di propaganda dovrebbe vederlo e farsi un giro nel mondo reale per capire in quali condizioni versano i treni regionali sui cui viaggiano i ...

Dl dignità : in Aula Senato 6 e 7 agosto : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Inizierà lunedì 6 agosto alle 11 l'esame del Dl dignità in Aula al Senato e terminerà il giorno successivo ultimo giorno utile prima della chiusura dei lavori di palazzo Madama. ...