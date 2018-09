Segnalati problemi Pokémon GO nei server di gioco | Niantic risponde

optimaitalia

: Segnalati problemi #PokémonGO nei server di gioco: Niantic risponde - OptiMagazine : Segnalati problemi #PokémonGO nei server di gioco: Niantic risponde - Teleacras : Ad Agrigento, al Villaggio Peruzzo, alla Scuola Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” ricorrono gravi problem… - franpj2 : RT @Everyeye: Nintendo Switch: segnalati problemi di burn-in e effetto scia con i giochi NES -

(Di giovedì 20 settembre 2018)GO sta ricevendo costanti aggiornamenti in queste settimane. E' notizia recente ad esempio dell'arrivo di Deoxys come prossimo boss nei Raid EX: in questo articolo vi abbiamo proposto una nostra guida su come prepararsi alla battaglia con il leggendario proveniente dalla terza generazione. Oltretutto, a fronte degli ultimiGO starebbe ricevendo degli importanti aggiornamenti, ma procediamo per tappe.L'altro, importante update in arrivo perGO infatti è l'approdo di Mewtwo nei Raid normali, una novità che purtroppo in queste ore sta facendo preoccupare i giocatori per alcuni errori neidi. Le segnalazioni sono molteplici e si sono propagate tramite i canali ufficialisu Twitter e Reddit. Uno deiGO piùriguarda l'avatar degli allenatori: molti giocatori hanno visto letteralmente sparire il proprio ...