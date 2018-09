Se ricevete questa mail non rispondete e non fate nulla 

agi

(Di giovedì 20 settembre 2018) La Polizia Postale ha avvertito che è in corso una massiva attività di spamming a scopo estorsivo con l'invio di ein cui gli utenti vengono informati dell'hackeraggio del proprio account di posta elettronica ad opera di un gruppo internazionale di criminali. Tale ecomunica che l'account sarebbe stato hackerato attraverso l'inoculamento di un virus mentre venivano visitati siti per adulti; da qui la minaccia di divulgare a tutti il tipo di sito visitato e la conseguente richiesta di denaro in criptovaluta. La Polizia postale ha avvertito che si tratta solo di un'invenzione per tentare di seminare il panico e indurre a pagare la somma illecita. Le forze dell'ordine sottolineano che è tecnicamente impossibile che chiunque, pur se entrato abusivamente nella nostra casella di posta ...