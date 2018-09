Scuola | Ok della Camera alle videocamere negli asili e a test di controllo sui docenti

scuolainforma

(Di giovedì 20 settembre 2018) La Lega fa sua la proposta di Forza Italia per l’introduzione nelle aule delle telecamere di sorveglianza. La proposta di legge di Annagrazia Calabria ha ottenuto ieri il sì di Montecitorio per la procedura d’urgenza: ora le Commissioni Lavoro e Affari Costituzionali avranno a disposizione 15 giorni di tempo per riportarla in aula e procedere alla votazione. Poi il passaggio in Senato., telecamere: Matteo Salvini spinge verso l’approvazionelegge La proposta di legge ha trovato come sponsor trainante il vicepremier Matteo Salvini: ‘Da papà, farò di tutto perché venga approvata questa legge, per rispetto delle maestre perbene che sono il 99 per cento: chi mette le mani addosso a un disabile o a un bambino non può tornare a fare quel lavoro’. Come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, la proposta di legge ...