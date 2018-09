SCUOLA Invalsi ed esame di Stato | gli studenti forse sono più intelligenti di M5s

SCUOLA/ L'ex sottosegretario : dal merito all’Invalsi - la retromarcia distruttiva non aiuta i giovani : Non basta la parola cambiamento. Tanto più sulla SCUOLA, dove le riforme richiedono pazienza e ragionevolezza. Tornare indietro è un delitto, scrive GABRIELE TOCCAFONDI(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Stop a formazione iniziale e tirocinio: cosa nasconde il colpo basso di Bussetti, di M. CampioneSCUOLA/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. Persico

SCUOLA - Bussetti : “Aumenteremo stipendi docenti”/ “Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità” : Scuola, Bussetti: “Aumenteremo stipendi docenti. Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità”. Il ministro dell'Istruzione ha parlato anche di concorsi e graduatorie...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:16:00 GMT)

SCUOLA - il ministro Bussetti vuole sostituire anche i test Invalsi : Gradualmente la Scuola italiana sta riaprendo i battenti. Nel corso di questa settimana, progressivamente, milioni di studenti ritorneranno sui banchi di Scuola. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, si è insediato al ministero il 1 giugno 2018. Quindi grandi cambiamenti nel corso di questo nuovo anno scolastico non dovrebbero esserci. anche se, come precisa il ministro nel corso di una lunga intervista al quotidiano romano "Il ...

INVALSI E ALTERNANZA : MATURITÀ CAMBIA/ Ultime notizie - M5s : “Test una delle tante follie della Buona SCUOLA” : MATURITÀ senza INVALSI, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Maturità senza Invalsi - obbligo rinviato al 2020/ Ultime notizie SCUOLA : non sarà requisito per ammissione : Maturità senza Invalsi, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:10:00 GMT)

SCUOLA - bonus 500 euro - maturità - Invalsi e alternanza SCUOLA-lavoro : ecco gli emendamenti al Milleproroghe : Il Ministro Marco Bussetti lo aveva già anticipato ed ecco la prima fase di dismissione dell’impianto alternanza Scuola-lavoro, quella contenuta nel decreto Milleproroghe: l’alternanza Scuola-lavoro, infatti, non costituirà requisito di ammissione alla maturità. maturità senza prova Invalsi, slitta anche l’alternanza Scuola-lavoro L’obbligo doveva scattare lo scorso anno ma una circolare del Ministero ...

SCUOLA/ Invalsi - per migliorare l'inglese la strada non si vede ma c'è : Esiste una strada per ridurre la macroscopica differenza tra i risultati Invalsi in inglese al Nord e al Sud? C'è e passa dal Trentino. Con l'aiuto fondamentale del Clil. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA/ I dati Invalsi e il gioco di società che imprigiona il Sud : Nonostante i dati Invalsi si ripetano, non si riflette abbastanza sulle ragioni che lasciano indietro le scuole del Sud: paternalismo, classismo e didattica antiquata. TIZIANA PEDRIZZI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:10:00 GMT)

I test Invalsi servono a migliorare la SCUOLA? : Le proteste dei docenti e i boicottaggi hanno accompagnato le prove Invalsi fin dal primo anno di vita, il 2008. Ma in cosa consiste e a cosa servono? Leggi