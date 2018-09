Scarpe Nike | due novità per i runner

Nike lancia le nuove Scarpe di Ronaldo - le CR7 Chapter 7 : Oggi Nike lancia la nuova scarpa di Cristiano Ronaldo, il settimo capitolo della sua storia: le CR7 Chapter 7. L'articolo Nike lancia le nuove scarpe di Ronaldo, le CR7 Chapter 7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nike sceglie Kaepernick - gli americani bruciano le Scarpe per protesta : ... sono talmente unici che, nonostante la presenza di LeBron James e Serena Williams tra gli atleti selezionati da Nike per la stessa campagna negli Stati Uniti come nel resto del mondo si parla solo ...

Nike sceglie Kaepernick - gli americani bruciano le Scarpe per protesta : Un personaggio simbolo, un messaggio forte confezionato in maniera perfetta fin nei minimi particolari, la benzina sul fuoco del politicante di turno, gli hashtag su Twitter che scalano la classifica dei temi del giorno, l’applauso dei sostenitori e la vendetta dei contrari. Ci sono tutti gli ingredienti della classica storia americana nel vortice delle ultime quarantotto ore che ha travolto Colin Kaepernick, l’attuale sportivo antirazzista più ...

Kaepernick nuovo testimonial Nike - sui social monta la protesta : Scarpe bruciate insieme all’hashtag #BoycottNike [GALLERY] : Nike sceglie Colin Kaepernick come nuovo testimoniale, sui social monta la protesta: diverse persone vicine all’ideologia politica di Trump lanciano l’hashtag #BoycottNike In questo periodo, le scelte di marketing della Nike sono tanto azzeccate quanto… discusse. Il famoso marchio d’abbigliamento ha prima scelto di difendere Serena Williams a spada tratta, dopo la questione ‘dress code’ del Roland ...

Nike Free x Metcon - le Scarpe d’allenamento passepartout. La prova di GQ : Nel Crossfit, le sessioni di allenamento al box non sono tutte uguali. Ci sono giorni in cui devi allenare la forza e migliorare alcune skills come il push jerk, oppure lo squat snatch, e allora cerchi di caricare il bilanciere il più possibile e concentrarti su movimenti come lo stacco o lo slancio. In questo caso le scarpe che si usano sono scarpe da alzata o sollevamento pesi, create e studiate per questo determinato tipo di esercizi di ...

Maria Sharapova presenta ‘La Cortez’ : la nuova linea di Scarpe griffate Nike : Maria Sharapova ha presentato la nuova linea di scarpe ‘La Cortez’ griffate Nike: stile minimal ma alla moda, in pieno stile Masha Alla sua carriera da tennista, Maria Sharapova continua a far viaggiare parallelamente quella legata al mondo della moda. La tennista russa farà uscire, a breve, la nuova linea di scarpe ‘La Cortez’ in collaborazione con Nike. Il 22 agosto sarà il giorno di lancio a Bandier, il 23 agosto ...

Nike sostiene che queste Scarpe facciano correre più veloci - e sembra sia vero : Uno studio del New York Times ha confermato che le Vaporfly effettivamente migliorano le prestazioni del 4 per cento The post Nike sostiene che queste scarpe facciano correre più veloci, e sembra sia vero appeared first on Il Post.

Nike Phantom VSN - le nuove Scarpe da calcio che uniscono lo street soccer ai grandi campioni : Le hanno presentate in una location davvero underground, il parcheggio sotterraneo di San Siro, lo stadio di Inter e Milan, perché l’ispirazione è proprio quella: lo street soccer, il calcio giocato in strada, tra marciapiedi e parcheggi, che ha sfornato intere generazioni di campioni cresciuti a forza di dribbling e gol in strada. E cosa ci vuole per diventare il nuovo Ronaldinho? Sensibilità di tocco, controllo di palla, e grande ...

