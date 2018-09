Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un modulo 5G

Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro : Samsung Galaxy S9 Plus, in versione da 256 GB, sarà in promozione da Esselunga fino al 3 ottobre al prezzo di 699 euro. Interessante, non trovate? L'articolo Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale : tris di fotocamere posteriori a 349 euro : Il primo smartphone con tre fotocamere posteriori targato Samsung è arrivato. Si chiama Samsung Galaxy A7 (2018) ed è un dispositivo di fascia media che punta tutto sul comparto fotografico senza tuttavia mancare di altre caratteristiche degne della serie cui appartiene quali un display da 6 pollici Super AMOLED e una scheda tecnica completa. L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale: tris di fotocamere posteriori a 349 euro proviene da ...

Samsung Galaxy A7/ Prezzo e caratteristiche del medio gamma : tre fotocamere posteriori : caratteristiche mai viste anche per la sua ricercata fascia media ed infatti, il Samsung Galaxy A7, avrà a bordo ben tre validissime fotocamere posteriori.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Fino al 50% con volantino MediaWorld per Samsung Galaxy S9 - P Smart e Honor 10 a prezzi top : Scatta ufficialmente oggi 20 settembre il nuovo volantino MediaWorld, dalla durata di dieci giorni, attraverso il quale gli utenti interessati all'acquisto di un nuovo Smartphone potranno assicurarsi modelli come i vari Samsung Galaxy S9, Huawei P Smart e Honor 10 ad un prezzo più basso rispetto agli standard della catena. Occorre dunque analizzare più nel dettaglio le singole promozioni, in modo che tutti possano percepire se sia conveniente o ...

Samsung Galaxy S10 : 4 varianti di cui una con modem 5G : A rilevare la presenza di quattro varianti pensate da Samsung, per il prossimo Galaxy S10, è il team di XDA-developers che ha ritrovato dei chiari riferimenti all’interno dell’aggiornamento di Android 9 Pie, destinato all’attuale linea Galaxy S9I modelli ritrovati riportano dei codici identificativi, uno di questi fa riferimento ad una grande novità che verrà introdotta, ovvero un dispositivo con modem in grado di supportare il ...

Samsung Galaxy A7 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy A7. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy A7 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale: è il primo smartphone dell’azienda con 3 fotocamere sul retro e sensore per le impronte digitali sul lato. Pur non essendo un […]

Samsung Galaxy J4+ e J6+ non sono ancora disponibili - ma ecco gli sfondi ufficiali : Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ sono stati presentati qualche giorno fa e non sono ancora disponibili all'acquisto. Nel frattempo possiamo scoprire e scaricare gli sfondi ufficiali. L'articolo Samsung Galaxy J4+ e J6+ non sono ancora disponibili, ma ecco gli sfondi ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia un aggiornamento per Galaxy S7 - Galaxy C7 - Galaxy A8+ (2018) - Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S7, Galaxy C7, Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016). Curiosi di conoscere le novità? L'articolo Samsung rilascia un aggiornamento per Galaxy S7, Galaxy C7, Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Samsung sta testando Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e potete provarlo anche voi : Samsung starebbe già testando l'aggiornamento a Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9e Samsung Galaxy S9 Plus in vari paesi, e potrebbe evitare la fase beta. L'articolo Samsung sta testando Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e potete provarlo anche voi proviene da TuttoAndroid.

Se acquisti un Galaxy Note 9 Samsung ti regala una MicroSD : A partire dal 10 settembre, Samsung ha avviato una promozione riguardante il suo ultimo top di gamma, il Galaxy Note 9. Per chi lo ha già acquistato, o intende farlo, Samsung invierà in omaggio una MicroSD della capacità pari a quella della memoria interna del dispositivo acquistato. A confermarlo anche il sito Androiday.com, il quale sottolinea anche le intenzioni di Samsung di “puntare a 360 gradi su questo nuovo device”. Quest’anno, il ...

Recentissimo aggiornamento XXS3ERI1 su Samsung Galaxy S7 brand 3 Italia (patch di settembre) : Con grande piacere vi informiamo che i Samsung Galaxy S7 brand 3 Italia (per il momento non ancora i modelli edge) sono stati raggiunti dall'aggiornamento XXS3ERI1 comprensivo della patch di sicurezza di settembre, contraddistinto altresì dalla date build del 4 di questo stesso mese e dalla CHANGELIST 13895453. Si tratta pressoché della stessa serie di cui vi abbiamo parlato ieri nell'ambito degli esemplari no brand, caratterizzato dalla ...

Galaxy S10 - Samsung cala il poker : disponibile in 4 varianti con 5G : Il telefono top di gamma dell'azienda sudcoreana verrà realizzato in quattro varianti, tre disponibili in tutto il mondo e un'altra con connessione 5G che sarà venduta solo in alcuni Paesi. I nomi ...

Il Samsung Galaxy A7 (2018) potrebbe costare 348 euro mentre il Samsung Galaxy F difficilmente avrà un vetro Gorilla Glass : Il Samsung Galaxy A7 (2018) potrebbe essere venduto in europa a 348 euro, cifra che lo renderebbe competitivo in una fascia dominata dai brand cinesi L'articolo Il Samsung Galaxy A7 (2018) potrebbe costare 348 euro mentre il Samsung Galaxy F difficilmente avrà un vetro Gorilla Glass proviene da TuttoAndroid.