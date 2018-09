Samsung Galaxy A7 2018 | ufficiale il primo smartphone Samsung con tre fotocamere

Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie : Il team di XDA ha anche trovato prove dello sviluppo di Samsung Galaxy S10 e di un aggiornamento dell'APK per Samsung, inoltre ha scoperto la presenza dell flaw detection, una delle nuove funzionalità della fotocamera di Samsung Galaxy Note 9 che ora è presente anche per Samsung Galaxy S9 nella versione Android Pie. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Note 9 - lo smartphone che si trasforma in taccuino per sfidare iPhone Xs Max : Galaxy Note 9 parte da un prezzo di 1.029 euro. È l’attuale smartphone di punta di Samsung, come sempre basato su sistema operativo Android. Ha un schermo molto grande, da 6.4 pollici, e questo lo mette in diretta competizione con una delle ultime creature di casa Apple, iPhone Xs Max (6.5 pollici, 1.2.89 euro per la versione base da 64 GB di memoria). Questi due pesi massimi offrono il meglio della tecnologia attualmente disponibile in ...

Addio agli avvii involontari di Bixby 2.0 su Samsung Galaxy Note 9 : alert anche per S9 e S8 : In questi mesi parlando di Bixby 2.0 ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulla questione inerente la lingua italiana, con alcuni indizi che lasciano ben sperare il pubblico ansioso si fare questo step, ma gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 9 nel corso delle ultimissime ore hanno ricevuto un aggiornamento per l'assistente vocale legato prevalentemente ad una funzione specifica. In attesa di saperne di più anche sul versante ...

L’era della tripla fotocamera su Samsung Galaxy è iniziata : perché prima su Galaxy A7 2018 : Il primo Samsuag Galaxy con sistema a tripla fotocamera principale è realtà: si tratta del nuovissimo Samsung Galaxy A7 2018, fresco di presentazione oggi 20 settembre. Il device porta con se l'assoluta novità per il brand sud-coreano che in molti si sarebbero aspettati magari su un'ammiraglia del calibro del prossimo Samsung Galaxy S10. Così non è stato e la specifica strategia ha pure un suo perché. Partiamo con lo specificare la feature ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un modulo 5G : Un articolo pubblicato su XDA-Developers ci informa di come siano state trovate evidenze di un quarto futuro dispositivo della casa Sudcoreana. Ciò è stato possibile grazie all’installazione della prima release (davvero instabile) della Samsung Experience 10 basata Android Pie. Gli sviluppatori, prima di ogni altra cosa, hanno deciso di analizzare le app di sistema per provare a cercare qualcosa di interessante. Lo stesso XDA ci ricorda di come ...

Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro : Samsung Galaxy S9 Plus, in versione da 256 GB, sarà in promozione da Esselunga fino al 3 ottobre al prezzo di 699 euro. Interessante, non trovate? L'articolo Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale : tris di fotocamere posteriori a 349 euro : Il primo smartphone con tre fotocamere posteriori targato Samsung è arrivato. Si chiama Samsung Galaxy A7 (2018) ed è un dispositivo di fascia media che punta tutto sul comparto fotografico senza tuttavia mancare di altre caratteristiche degne della serie cui appartiene quali un display da 6 pollici Super AMOLED e una scheda tecnica completa. L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale: tris di fotocamere posteriori a 349 euro proviene da ...

Samsung Galaxy A7/ Prezzo e caratteristiche del medio gamma : tre fotocamere posteriori : caratteristiche mai viste anche per la sua ricercata fascia media ed infatti, il Samsung Galaxy A7, avrà a bordo ben tre validissime fotocamere posteriori.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Fino al 50% con volantino MediaWorld per Samsung Galaxy S9 - P Smart e Honor 10 a prezzi top : Scatta ufficialmente oggi 20 settembre il nuovo volantino MediaWorld, dalla durata di dieci giorni, attraverso il quale gli utenti interessati all'acquisto di un nuovo Smartphone potranno assicurarsi modelli come i vari Samsung Galaxy S9, Huawei P Smart e Honor 10 ad un prezzo più basso rispetto agli standard della catena. Occorre dunque analizzare più nel dettaglio le singole promozioni, in modo che tutti possano percepire se sia conveniente o ...

Samsung Galaxy S10 : 4 varianti di cui una con modem 5G : A rilevare la presenza di quattro varianti pensate da Samsung, per il prossimo Galaxy S10, è il team di XDA-developers che ha ritrovato dei chiari riferimenti all’interno dell’aggiornamento di Android 9 Pie, destinato all’attuale linea Galaxy S9I modelli ritrovati riportano dei codici identificativi, uno di questi fa riferimento ad una grande novità che verrà introdotta, ovvero un dispositivo con modem in grado di supportare il ...

Samsung Galaxy A7 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy A7. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy A7 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale: è il primo smartphone dell’azienda con 3 fotocamere sul retro e sensore per le impronte digitali sul lato. Pur non essendo un […]

Samsung Galaxy A7 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy A7. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy A7 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale: è il primo smartphone dell’azienda con 3 fotocamere sul retro e sensore per le impronte digitali sul lato. — Samsung Galaxy A7: […]

Samsung Galaxy J4+ e J6+ non sono ancora disponibili - ma ecco gli sfondi ufficiali : Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ sono stati presentati qualche giorno fa e non sono ancora disponibili all'acquisto. Nel frattempo possiamo scoprire e scaricare gli sfondi ufficiali. L'articolo Samsung Galaxy J4+ e J6+ non sono ancora disponibili, ma ecco gli sfondi ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia un aggiornamento per Galaxy S7 - Galaxy C7 - Galaxy A8+ (2018) - Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S7, Galaxy C7, Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016). Curiosi di conoscere le novità? L'articolo Samsung rilascia un aggiornamento per Galaxy S7, Galaxy C7, Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016) proviene da TuttoAndroid.