Salvini | niente porti Italia per Aquarius

Paesi africani contro Salvini : “paragona migranti a schiavi”/ Ultime notizie - replica “niente di cui scusarmi” : migranti, Unione Africana contro Salvini: "Non sono schiavi". Ultime notizie, l'ufficio stampa del ministro dell'interno precisa: "mai nessun insulto"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Migranti - la Tunisia : niente rimpatri oltre gli accordi previsti. Salvini : martedì incontro per stop flussi : Comincerà probabilmente lunedì il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati ieri a Lampedusa. I Migranti verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito...

La Tunisia dice no a Salvini 'Niente rimpatri fuori dagli accordi' : I 184 tunisini arrivati venerdì mattina a Lampedusa con sette barchini, nonostante l'annunciata chiusura dei porti italiani da parte del ministro Salvini che pretendeva l'intervento di Malta per ...

La Tunisia dice no a Salvini : "Niente rimpatri fuori dagli accordi" : Salvini incassa il no del suo omologo nordafricano: "Nessuna procedura velocizzata o rientri diversi da quelli previsti dagli accordi in atto. Previsto per martedì un incontro per ridiscutere le operazioni per rimandare i migranti nel Paese nordafricano

Salvini e la copertina Time : "Povero Renzi - a lui niente" : "Quando ho iniziato a fare politica mai nella vita avrei pensato di finire sul 'Time' . Quando ho visto la copertina ho pensato a Renzi e mi è venuto male per lui che, dopo tutto il cinema che ha fatto, non ci è riuscito. ...

Salvini smentisce : 'Niente telefonate sui giudici. Decido con la mia testa' : Il ministro dell'Interno torna sulle polemiche contro le toghe, mettendo in dubbio la versione del suo alleato di governo Di Maio. Tema giustizia che riavvicina il Centrodestra -

SGOMBERO ROMA DOPO CIRCOLARE Salvini/ Palazzo via Costi - niente servizi igienici e acqua corrente : Sgomberi, primo intervento in Palazzo occupato a ROMA. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo SALVINI, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:47:00 GMT)

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : “Io - massacrata per aver incontrato Ghizzoni. La Lega ruba 49 milioni e fa finta di niente” : L'ex ministro Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini: "Mettetevi nei miei panni: sono stata massacrata mediaticamente due anni per aver incontrato l’amministratore deLegato di una banca. Solo per un incontro. Ora provate a immaginare cosa potrebbe accadere a me se rubassi #49milioni e mi rifiutassi di restituirli nonostante una sentenza".Continua a leggere

Fico : “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini - sui migranti M5s non andrà oltre” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di migranti e dello scontro con il ministro dell'Interno: "A me della mia difesa e di creare la polemica costantemente non mi frega assolutamente niente. Non mi frega niente neanche di rispondere a Salvini". E assicura: "Il M5s si può muovere nei limiti del contratto di governo, ma troppo al di là non si potrà più muovere".Continua a leggere

Salvini ha usato una vecchia foto - che non c'entra niente - per denigrare Riondino : Una bomba, che arriva da quella che per qualche giorno sarà una città messa sotto i riflettori del mondo, che non poteva non ricevere una risposta dal sempre puntuale profilo Facebook del Ministro ...

Matteo Salvini a Libero - la sfida : 'Niente immunità - voglio essere processato' : C'è qualche cosa in particolare che l' infastidisce nei capi d' imputazione , sequestro di persona, abuso d' ufficio e arresto illegale, che le sono contestati? 'Quando ho iniziato a fare politica, ...

Salvini : "Niente immunità - voglio essere processato" : Anche e soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad Agrigento abbiano sbagliato i loro conti se pensavano di fermare o intimorire qualcuno'. 'La ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Niente immunità - andrò davanti ai magistrati' - : "Assolutamente no", risponde il ministro dell'Interno - indagato per sequestro di persona, arresto illegale, abuso d'ufficio - a chi gli chiede se in Senato cercherà voti per non arrivare a processo. ...

Salvini : "Niente immunità - voglio essere processato" : "Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. voglio proprio vedere come va a finire...". Lo dice Matteo Salvini, a 'Libero', a ...