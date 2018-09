Salvini | reddito cittadinanza a italiani

Manovra di Bilancio - Tria a Di Maio : “rispetto dei conti”/ Reddito cittadinanza a stranieri? Salvini ‘frena’ : Manovra, Di Maio “Aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Manovra - Tria : “Pace Fiscale non è condono - ok Reddito”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “aumento Iva bufala” : Manovra, Di Maio “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Conte “Pace fiscale e reddito di cittadinanza si faranno”/ Ultime notizie “Migranti? Io con Salvini" : Conte “Pace fiscale e reddito di cittadinanza si faranno”. Ultime notizie, l'intervista del presidente del consiglio a La Verità: “Migranti? Io con Salvini"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Reddito di cittadinanza e condono : è scontro Di Maio-Tria-Salvini - : Pressing del M5s su Reddito di cittadinanza e superamento dell'1,6% nel rapporto deficit-pil, ipotesi ostacolata dal ministro dell'Economia, che vuole recuperare "30% di investimenti pubblici". Polemiche su pace fiscale: "Non votiamo condoni", afferma il vicepremier 5s

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi durato oltre tre ore. Siamo all'opera «per far crescere...

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini mentre il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi è ancora in corso. Siamo all'opera «per far...

Manovra - Salvini : "Rispetteremo gli impegni presi su tasse - pensioni - reddito e lavoro" : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro": così il vicepremier a margine del vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi.

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : 'Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito' : LEGGI ANCHE Manovra, Di Maio: 'Non votiamo condoni' Al summit hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vicepremier Salvini e Luigi Di Maio e il ...

Manovra - Salvini : "Rispetteremo gli impegni presi su tasse - pensioni - reddito e lavoro" : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro": così il vicepremier a margine del vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi.

Matteo Salvini : “Il reddito di cittadinanza? Non per stare a casa a guardare la tv” : Il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato ospite di Barbara D’Urso negli studi di “Domenica Live”. Ha parlato di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio come “persone ragionevoli e con voglia di lavorare” e ha assicurato che il governo durerà cinque anni: “Non litighiamo né sui ponti né sulle poltrone”.Continua a leggere

Di Maio e Salvini - “Nessuna tensione - governiamo per cinque anni”. Ma su flat tax e reddito scattano i veti incrociati : Per Di Maio la flat-tax della Lega va bene, ma solo “se non aiuta i ricchi”. A Salvini va bene il reddito di cittadinanza del M5S, ma “se non viene fatto per stare a casa e guardare la televisione”. Quasi in simultanea, uno in un convegno al sud e l’altro negli studi tv di Cologno Monzese, i due leader azionisti del governo Conte giurano d’andare d’amore e d’accordo e di voler durare cinque anni, salvo piazzare un minuto dopo il paletto dei ...

Di Maio e Salvini - governiamo per cinque anni. Ma su flat tax e reddito scattano i paletti incrociati : Per Di Maio la flat-tax della Lega va bene, ma solo “se non aiuta i ricchi”. Salvini è pronto a dire sì al reddito di cittadinanza del M5S, ma “se non viene fatto per stare a casa e guardare la televisione”. Quasi in simultanea, uno al convegno al sud e l’altro negli studi tv di Cologno Monzese, i due leader giurano d’andare d’amore e d’accordo e di voler durare cinque anni, salvo piazzare un minuto dopo il paletto dei distinguo che fa ...

Salvini : «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano». Di Maio : «La flat tax non aiuti i ricchi» : ... proprio per questo vogliamo fare una misura totalmente diversa per dare alle persone l'opportunità di reinserirsi nel mondo del lavoro». Una risposta diretta alle dichiarazioni sul tema fatta dal ...

Salvini-Di Maio - ping pong sulla manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle