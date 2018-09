Salvini | Passo indietro sui migranti? Ne faccio due in avanti

Movimento rifugiati : Salvini faccia passo indietro su decreto : Castel Volturno – “I discorsi di Salvini istigano l’odio. A Castel Volturno lo vediamo: gli italiani sono arrabbiati e si sfogano contro gli immigrati. Noi qui vogliamo costruire, insieme agli italiani, un futuro migliore per la nostra terra. Chiediamo al governo di aiutarci in questa battaglia”. Cosi’, all’agenzia Dire, Mamadou Kouassi del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, si rivolge ...

Sondaggi - Salvini fa il pieno di consensi : Lega primo partito - sorpasso sui 5 Stelle : Teleborsa, - L'indagine per sequestro di persona sul caso nella nave Diciotti non sembra scalfire il consenso per Matteo Salvini. Anzi. Gli ultimi Sondaggi certificano l'ascesa della Lega, sempre più ...

Pranzo Grillo-Di Maio-Casaleggio : non cediamo il passo a Salvini : Tornare a combattere le battaglie storiche del M5S, che devono significativamente marcare anche l'azione di governo. E dare all'esecutivo giallo-verde un forte accento movimentista, senza cedere il passo alla Lega di Matteo Salvini. Anche di questo, stando a fonti M5s, si sarebbe discusso durante la "spaghettata tra amici" consumatasi oggi in un albergo romano, tra Davide Casaleggio, Beppe Grillo, Luigi Di Maio.Un ritorno alle origini, dunque, ...

Sondaggi Politici/ Sorpasso Salvini su Di Maio : boom Lega oltre il 30% - crisi Centrosinistra : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Migranti - Salvini ammette ' Di questo passo per rimpatriarli tutti ci vorranno 80 anni' : Dopo tre mesi al Viminale, guardando i numeri dei rimpatri di Migranti irregolari effettuati, Matteo Salvini si è accorto di quello che era noto ed evidente a tutti da mesi. ' Per ora l'unico accordo ...

Salvini ALLUNGA LA VITA AL GOVERNO : "NON PASSO ALL'INCASSO"/ Ultime notizie - "nessun golpe giudiziario" : SALVINI indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Due vicepremier a confronto : i motivi del sorpasso di Salvini a Di Maio : L'analisi di Sartoria Politica per Today: come ha fatto la Lega a staccare il M5S, capovolgendo i risultati delle elezioni...

Sondaggi Politici - Lega sorpasso su M5s/ Noto - Salvini boom al 34% : Di Maio in crisi? : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: sorpasso Lega al 32%, cala Di Maio al 28%. Crollo Forza Italia al 6,9%, le prime indicazioni post-vacanze(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

Giuseppe Conte : «Io resto qui solo per un giro». Il passo per frenare Salvini e Di Maio : «Io sto avendo l'opportunità e la fortuna di servire il Paese da presidente del Consiglio. Ma questo è il mio unico giro. Poi non cercherò candidature o altro, tornerò serenamente al mio lavoro». Nei ...

Conte : «Io resto qui solo per un giro». Il passo del premier per frenare Salvini e Di Maio : «Io sto avendo l'opportunità e la fortuna di servire il Paese da presidente del Consiglio. Ma questo è il mio unico giro. Poi non cercherò candidature o altro, tornerò serenamente al mio lavoro». Nei ...

'Sequestro di persona' - indagine su Diciotti/ Pm - 'Sbarcare i minori' : Salvini 'Solo loro - non un passo oltre' : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca i 177 migranti a bordo. Pm Agrigento sale sulla nave, Saviano attacca Ministro 'Sequestro di stato'.