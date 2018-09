Salute | associazione dona all’Aou di Sassari un monitor per le diagnosi delle

meteoweb.eu

: Il presidente dell'Associazione 'Tribunale del Malato Costiera Amalfitana', Andrea Cretella scrive una lettera al M… - positanonews : Il presidente dell'Associazione 'Tribunale del Malato Costiera Amalfitana', Andrea Cretella scrive una lettera al M… - salernopost : Ammalati per colpa delle Fonderie Pisano, presentato il ricorso contro l'archiviazione Il Comitato e Associazione… - laRistorAzione : RT @Salute_Donna: Anche gli #uomini devono imparare a prendersi cura della loro #salute. Cari maschietti venite a conoscere Salute Uomo, la… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Uncon relativo kit per valutare le intolleranze alimentari nei bambini: è quanto l’sportiva no profit “Gianni Fresu” hato ieri sera all’unità operativa complessa di Pediatria dell’Aou di. L’apparecchio per il “breath test” consente di diagnosticare eventuali condizioni in cui l’organismo non è in grado di digerire il lattosio, zucchero presente nel latte e nei suoi derivati, o vi sia una colonizzazione batterica dell’intestino tenue, e può essere utilizzato su pazienti in età neonatale e pediatrica. Per il secondo anno consecutivo l’, che porta il nome del dirigente del Porto Torres Calcio scomparso quattro anni fa, consegna alla struttura diretta dal Professor Roberto Antonucci un apparecchio di grande utilità in ambito diagnostico pediatrico. L’anno scorso il sodalizio presieduto da Salvatore ...