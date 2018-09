Salone Nautico | Genova riparte dalla 58esima edizione E lunedì arriva Mattarella

Salone Nautico di Genova – Il nuovo Baglietto 48M T-Line protagonista indiscusso : Il nuovo Baglietto 48M T-Line protagonista indiscusso del prossimo Salone Nautico di Genova Sarà il nuovo 48m T-Line di Baglietto , storico cantiere spezzino parte del Gruppo Gavio, l’imbarcazione ammiraglia” del prossimo Salone Nautico di Genova (20 – 25 settembre). Con i suoi 48 metri, il nuovo progetto Baglietto dominerà il Salone Nautico come imbarcazione dalle dimensioni più importanti, ma non solo. Combinando ampi volumi interni e ...

Sicuro inMare al Salone Nautico di Genova : in programma esercitazioni pratiche e lezioni teoriche per vivere il mare in tutta sicurezza : Sicuro inmare, progetto itinerante nato da un’idea di K BRAND e Scuola Nautica NESW, si presenta al 58º Salone Nautico di Genova in una veste rinnovata sotto la guida del Team K38 Rescue Water Squad. Si tratta di un’evoluzione del tradizionale programma andato “in scena” nelle precedenti tre edizioni del Salone Nautico di Genova con un occhio alla realtà e uno al alle innovazioni nell’ambito del soccorso in acqua. Un format incalzante dove sono ...