Salomon Running Milano | domenica si sale al 23° piano della Torre Allianz e si corre

La Staffetta del Respiro : alla Salomon Running Milano 2018 si accende l’attenzione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica : Voci Sott’Acqua, progetto di sensibilizzazione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) patologia Polmonare rara, partecipa il 23 settembre alla Salomon Running Milano con la Staffetta del Respiro, un’iniziativa organizzata da Reverb per dare visibilità all’IPF e voce ai pazienti. Dal 15 al 23 settembre, in tutto il mondo, si parla di IPF grazie all’IPF World Week e sono tante le iniziative organizzate in Italia per far conoscere questa ...