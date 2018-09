Ryanair nel mirino dell' Antitrust

Ryanair nel mirino di Antitrust : indagine sul costo dei bagagli : Ryanair finisce nel mirino dell'Antitrust che ha avviato un procedimento sulla nuova policy della compagnia relativa ai prezzi per il trasporto dei bagagli a mano. L'Authority indaga, in particolare, ...

Nuovo sciopero Ryanair nelle prossime settimane : voli a rischio : Entro fine mese sciopero degli assistenti di volo di Ryanair in sette paesi europei, compresa l’Italia dove sciopereranno...

Enac indaga su Blue Panorama - Ryanair - Volotea e Vueling per disservizi nella prima metà dell'estate : Indagine dell'Enac su Ryanair, BluePanorama, Vueling e Volotea per i disservizi in alcuni aeroporti,che hanno causato "disagi a centinaia di passeggeri" nella primaparte della stagione estiva.

Sciopero Ryanair - il 25 e 26 luglio il più grande stop nella storia della compagnia : Lo Sciopero dei lavoratori Ryanair indetto in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. Secondo Filt Cgil e Uil trasporti, l'azienda non vuole un contratto collettivo non riconosce i diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori e continua a utilizzare personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un dumping salariale interno e una giungla di regole.Continua a leggere

Ryanair - utile in calo nel primo trimestre : Teleborsa, - Ryanair ha chiuso il primo trimestre con utili in calo del 20% a 319 milioni di euro , rispetto ai 397 milioni registrati nello stesso trimestre 2017. Il gruppo attribuisce il risultato ...

