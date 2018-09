rottura tra sindaci e Governo sui fondi per le periferie

Mattino Cinque - Zoe Cristofoli conferma la rottura con Fabrizio Corona : 'È troppo concentrato su di sé' : La storia d'amore tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è giunta ufficialmente al capolinea. A riverlarlo è proprio la ragazza con una chiamata a Mattino Cinque in cui rivela tutti i dettagli che hanno ...

Zoe Cristofoli lascia Corona : alla base della rottura un tradimento : Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona si sono lasciati: alla base della rottura un tradimento AGGIORNAMENTO: Zoe chiama a Mattino 5 e rivela di aver trovato un messaggio compromettente sul cellulare di Corona. Ma la Cristofoli afferma che non è solo questo il motivo per cui l’ha lasciato. Non c’è stata una risposta alla sua reazione […] L'articolo Zoe Cristofoli lascia Corona: alla base della rottura un tradimento proviene da Gossip ...

Napoli - confermata la rottura del crociato per Chiriches : sarà operato tra oggi e domani : Brutta tegola per Ancelotti, il difensore rumeno starà lontano dai campi almeno fino alla primavera del 2019

Simone Coccia Colaiuta sulla rottura tra Lucia e Filippo : "Falsi come una banconota da 30 euro" : L'ex coinquilino di Lucia Orlando e Filippo Contri non usa mezzi termini nel commentare la fine della relazione tra gli ex...

Crollo Genova - Brencich : rottura strallo non è sufficiente : Milano, 24 ago., askanews, - 'La rottura di uno strallo non è sufficiente per spiegare il Crollo del Ponte Morandi. Bisogna capire perché lo strallo si è rotto'. Lo ha dichiarato ad askanews Antonio ...

Uomini e Donne - un tradimento dietro la rottura di Vittoria Deganello e Mattia Marciano? Parla la ragazza : “Una donna può anche non sapere alcune cose. Ma il suo sesto senso non sbaglia mai!”, Vittoria Deganello mette la pulce nell'orecchio ai suoi seguaci, molti dei quali credono che la causa della rottura tra lei e il tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano sia una questione di tradimenti. Impressione errata, almeno a detta della giovane, che ha subito chiarito l'affermazione equivoca per mezzo delle Instagram Stories: Allora, prima che ...

ELISABETTA GREGORACI E FRANCESCO BETTUZZI/ Foto - vacanza a New York : lui tra cause rottura con Briatore? : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, ELISABETTA GREGORACI si gode una vacanza d'amore con il suo nuovo compagno, l'imprenditore FRANCESCO BETTUZZI (Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:19:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - carroponte e rottura di un tirante tra le possibili cause del disastro : Teleborsa, - Proseguono a ritmo serrato le indagini per accertare le cause che hanno portato al Crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. Secondo fonti della Procura il carro Ponte ...

La mediazione di Lega e sindaco : “Niente rottura con Autostrade” : Ha senso la linea dura contro Autostrade dopo la decisione di mettere a disposizione mezzo miliardo di euro per la ricostruzione di ponte Morandi in pochi mesi e per pagare i danni subiti dalla città? La domanda inizia a circolare con insistenza ai piani alti del governo, ma soprattutto fra chi a Genova è preoccupato di riportare la città e i genov...

La mediazione di Lega e sindaco : “Niente rottura con Autostrade” : Ha senso la linea dura contro Autostrade dopo la decisione di mettere a disposizione mezzo miliardo di euro per la ricostruzione di ponte Morandi in pochi mesi e per pagare i danni subiti dalla città? La domanda inizia a circolare con insistenza ai piani alti del governo, ma soprattutto fra chi a Genova è preoccupato di riportare la città e i genov...

La mediazione di Lega e sindaco : "Niente rottura con Autostrade" : Autostrade ha soldi e progetto pronti, ma ha soprattutto l'urgentissima necessità di recuperare l'immagine aziendale nel mondo e di convincere il governo a evitare la revoca della concessione. Se ...

Ponte Morandi - sopralluogo della commissione del Ministero : “Non solo rottura strallo ma concause all’origine del crollo” : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime ma è appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ispettiva del Mit, con la prima ispezione sul luogo. Presenti anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade. Al termine del sopralluogo, il presidente della commissione Roberto ...

I resti deI ponte sotto sequestro - l'ipotesi che si fa strada è la rottura di uno strallo : sotto accusa i tiranti del pilone 9. La procura di Genova ha sequestrato i detriti e acquisito tutta la documentazione sull'infrastruttura crollata, dai progetti alle comunicazioni interne tra ...

Ponte Genova - commissione Trasporti : 'rottura tirante è ipotesi seria' | : A riferirlo è il prof. Brencich, membro del team che dovrà accertare le cause del crollo, al termine di un sopralluogo nella zona: "La pioggia, i tuoni, l'eccesso di carico sono ipotesi fantasiose che ...