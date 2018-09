Ronaldo rosso | la Juve vince in 10  

Per Cristiano Ronaldo primo rosso in 158 partite di Champions : Una punizione eccessiva comminata a Cristiano Ronaldo. Il contatto con Murillo, la mano sulla testa dell’avversario a terra per invitarlo

Squalifica Ronaldo - le ultime sul provvedimento : la Juventus rischia grosso [DETTAGLI] : Squalifica Ronaldo – E’ andata in scena la prima giornata della fase a gironi di Champions League, buona prova della Juventus che ha vinto sul campo del Valencia grazie alla doppietta di Pjanic su calcio di rigore, il club bianconero si avvicina dunque alla qualificazione, tre punti d’oro contro un avversario di spessore ed in inferiorità numerica. Bianconeri in dieci per l’espulsione di Cristiano Ronaldo, il ...

Juventus - Allegri : "Sul rosso a Ronaldo la Var avrebbe aiutato" : La Var avrebbe salvato Cristiano Ronaldo. Ne è convinto Massimilano Allegri: se ci fosse stato anche in Champions League l'aiuto tecnologico agli arbitri, il fuoriclasse portoghese non sarebbe stato ...

Champions League - Valencia-Juventus 0-2 : rosso a Ronaldo - Pjanic ne fa due su rigore : Chiamatela maledizione spagnola oppure sindrome da rosso in Champions League: cambia la città, da Madrid a Valencia,, cambiano gli interpreti, da Buffon a Ronaldo, ma pochi mesi dopo la storia si ...

Champions League - la Juventus vince 2-0 a Valencia : due rigori di Pjanic - storico rosso a Cristiano Ronaldo : La Juventus vince in casa del Valencia al debutto in Champions League dopo 90 minuti concitati. Protagonista assoluto l'arbitro tedesco Felix Brych , che al 29' espelle Cristiano Ronaldo per un ...

Rosso diretto a Ronaldo - prima espulsione in Champions : Valencia - L'espulsione di Cristiano Ronaldo nello stadio Mestalla a Valencia è un episodio assolutamente inedito. Per il cinque volte Pallone d'Oro , che la Juve ha acquistato proprio per vincere il ...

Champions : rosso per Ronaldo a Valencia : ANSA, - ROMA, 19 SET - Prima bianconera in Champions con rosso diretto per Cristiano Ronaldo: il portoghese e' stato espulso al 29' del primo tempo della partita Valencia-Juve. L'arbitro tedesco Felix ...

Caos Juventus - dubbi sull’acquisto di Cristiano Ronaldo : violate le regole del Fair Play finanziario - il club bianconero rischia grosso : La Juventus si prepara a scendere in campo per la giornata di Champions League, il club bianconero impegnato nella gara contro il Valencia, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. Nel frattempo emergono dubbi sul club bianconero che potrebbero portare conseguenze per il futuro. I bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima finestra di mercato, spesi ben 244.5 milioni di euro e nel mirino ...