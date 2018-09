Romano Fenati | piloti d' accordo ad Aragon | ' Il linciaggio è stato esagerato'

Moto2 - Romano Fenati testimonial del motociclismo corretto per ripartire : Chi ha seguito Sky Sport sa che non ci siamo lasciati travolgere dalla fretta, dalle opportunità di speculazione e dall'isteria collettiva , riservando alla vicenda solo analisi oggettive, opinioni ...

Romano Fenati - la Federazione motociclistica vicina al perdono : Romano FenatiMichael SchumacherMax BiaggiZinedine ZidaneFrancesco TottiMike TysonEric CantonaPhilippe MexesL'InterDi ufficiale non c’è nulla, ma la parola che circola di più è perdono, o almeno non inasprimento della pena. Romano Fenati, che nel gran premio di San Marino di Moto 2 a Misano Adriatico ha tirato il freno della moto del collega Manzi mentre andavano a 200 all’ora, non rientrerà prima del previsto, ma nemmeno più tardi. La ...

Moto2 – Fenati sostituito dalla Marinelli Snipers : ecco il nome del pilota che correrà al posto di Romano : ecco il nome del pilota che sostituirà Romano Fenati a bordo della Kalex nel prossimo weekend di gara Nel prossimo appuntamento con il campionato mondiale di Moto2 si rende necessario un cambio di pilota per la Marinelli Snipers. La scuderia di propietà della famiglia Cecchini ha dovuto comunicare, in vista del Gp di Aragona, il motociclista che prenderà il posto di Romano Fenati. Il 22enne di Ascoli Piceno, squalificato a seguito del ...

Caso Fenati – Tony Arbolino vicino a Romano - il messaggio sui social : “so che persona sei - mi hai insegnato tanto” : Non solo Mir, anche Arbolino vicino a Romano Fenati: il bellissimo messaggio social di Tony E’ stata confermata oggi la sospensione cautelare di Romano Fenati dal Tribunale Federale della FMI a causa del gesto commesso dal 22enne di Ascoli Piceno nei confronti di Stefano Manzi, la scorsa domenica durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino. Tantissimi, si sono scagliati contro Fenati, ma c’è anche chi gli ha teso la mano. ...

Motomondiale - la Federmoto conferma la sospensione di Romano Fenati : Il Tribunale della Federazione Motociclistica Italiana ha confermato la sospensione di Romano Fenati da ogni attività sportiva e federale. Il pilota si era reso protagonista di un bruttissimo gesto durante il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputato domenica: il nativo di Ascoli Piceno aveva infatti affiancato Stefano Manzi sul rettilineo e aveva schiacciato il freno della moto del rivale rischiando di causare un ...

Romano Fenati - Manzi : "Pronto a perdonarlo"/ Moto2 - Paolo Roversi : "Come è cambiato lo sport!" : Romano Fenati: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano Manzi si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.

Romano Fenati - MANZI : "PRONTO A PERDONARLO"/ Moto2 - la retromarcia : "Non farò causa" : ROMANO FENATI: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano MANZI si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.

Romano Fenati/ La mamma : denunceremo chi lo ha minacciato di morte. Manzi : pronto a perdonarlo : Romano Fenati: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano Manzi si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.

La famiglia di Romano Fenati al contrattacco : “Azioni legali per le minacce ricevute” : Romano Fenati contro tutti? Parrebbe proprio di sì. Il Circus del Motomondiale è fortemente contrariato per il folle gesto del pilota ascolano nel corso del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. La pinzata volontaria del centauro a danno di Stefano Manzi, con cui era venuto a contatto precedentemente, ha portato a delle conseguenze pesanti: la bandiera nera, la squalifica per due GP e la rescissione del contratto voluta dal ...

Chi è Asya Maravalli - la fidanzata di Romano Fenati : Si chiama Asya Maravalli la fidanzata di Romano Fenati che in queste ore è rimasta coinvolta nello scandalo che ha travolto il pilota di Moto Gp. Le ultime foto postate su Instagram dalla ragazza risalgono allo scorso agosto e centinaia di haters hanno commentato gli scatti, attaccando Asya, ma soprattutto il suo fidanzato, responsabile di un’azione pericolosissima in pista ai danni di un collega. Nel corso del GP di Moto2 di San Marino e ...

Romano Fenati - la decisione che mette fine alla sua carriera : si mette malissimo : I guai per Romano Fenati sono appena cominciati, dopo l'idiozia criminale contro Stefano Manzi sul circuito di Misano. Dopo essere stato licenziato dal suo team, il pilota marchigiano si è visto ...

Romano Fenati - tessera di pilota ritirata : ecco cosa farà ora per vivere : Fenati, il nonno lo difende: 'Ha solo toccato la leva del freno...' A RMC Sport, il presidente della FMI Giovanni Copioli ha chiarito: 'Sospensione definitiva? Si può andare da un'ammonizione al ...

Caso Fenati – La Federazione Internazionale ci va cauta : “ci prendiamo tempo per riflettere! Romano convocato” : La FIM convoca Romano Fenati: la Federazione Internazionale vuole vederci chiaro prima di prendere provvedimenti nei confronti del 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati è finito sotto i riflettori, in un circolo interminabile di polemiche e critiche, dopo il suo folle gesto in pista domenica a Misano: il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno al suo collega Stefano Manzi, mettendo così in pericolo le vite di entrambi i ...

Romano Fenati - Joan Mir : "Combatti per il tuo futuro da pilota"/ Video Moto2 - sospeso da attività agonistica : Romano Fenati si ritira: "Ho chiuso con le moto". Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: "Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta". Le ultime notizie