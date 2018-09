Roma | stuprata | seviziata e derubata dentro il suo bar da un tunisino

ilgiornale

(Di giovedì 20 settembre 2018) Terribile episodio di violenza e di stupro avvenuto poco prima dell"alba di ieri a.Vittima dell"ennesimo caso di abusi sessuali ad opera di uno straniero è la titolare di un bar a Monte Mario, aggredita da un uomo che aveva trascorso tutta la notte all"interno del locale come cliente. È la stessa donna a raccontare l"orrore di quegli attimi sulle pagine de "Il Messaggero". "Mi teneva il dito tra i denti, per evitare che mi muovessi. Ho visto la morte in faccia. Ho combattuto per non essere. Era nudo e si dimenava su di me mentre mi picchiava".Violentata, pestata barbaramente e infine anche, dato che l"immigrato, un, si è allontanato portando via con sè il registratore di cassa dopo averla abbandonata, sofferente, a terra ed aver soddisfatto i suoi appetiti bestiali.Dopo la denuncia della barista è scattata in tutta la capitale la caccia all"uomo, mentre ...