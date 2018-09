Roma | Pastore | ' Ho iniziato bene qui | spero di continuare Il Psg per sempre il miglior

Roma - Pastore ha un fastidio al polpaccio : Real Madrid a rischio? : Non una situazione preoccupante, ma da monitorare certamente sì. E decisamente fastidiosa, sia per il calciatore che per Di Francesco. Parliamo di Javier Pastore, il centrocampista argentino approdato ...

Roma - Pastore si blocca. Problemi anche per Schick : Se la sosta per le nazionali doveva servire a schiarire le idee a Eusebio Di Francesco, allora si può affermare con convinzione che il tecnico esce dallo stop forzato del campionato ancora più confuso ...

Tegola per la Roma: nell'allenamento mattutino si è infortunato il centrocampista argentino, Javier Pastore. Nel pomeriggio, il calciatore è stato costretto a svolgere lavoro individuale. Pastore avverte un fastidio al polpaccio la cui entità sarà valutata nel corso della settimana, difficile recuperi per la partita con il Chievo Verona.

Roma - Pastore si rilassa a Capri con la moglie. Domani alle 15 la ripresa degli allenamenti : I 13 nazionali in giro per il mondo rientreranno a Trigoria tra martedì e mercoledì, a quel punto l'allenatore potrà preparare le 7 partite in 20 giorni in cui la Roma proverà dare segnali di ripresa.

Roma - i dilemmi di Di Francesco : dove mettere Schick e Pastore : Hanno partecipato all'evento l'assessore allo sport Daniele Frongia, Sebino Nela , dirigente della squadra, , la madre e le sorelle del presidente Pallotta. La Roma femminile scenderà in campo per la ...

Roma - Pastore rischia di diventare un caso : Di Francesco gli dà una chance in ogni ruolo, da mezzala a centravanti, passando per esterno e trequartista, ma il Flaco, pagato 25 milioni, continua a deludere

Pastore ha ancora una marcia in meno. La Roma non cresce : Come riporta Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport', ieri a Benevento la Roma è apparsa tutto tranne che una squadra . Di più, qualcosa ancora di molto lontano anche dalla sola idea di un ...

Roma - serve il vero Pastore. E la difesa fa acqua : DiFra è già sul banco degli imputati, ma sa come uscirne. La nota lieta è Kluivert Jr. Schick in affanno

Roma. Morta Patrizia Pastore - grave il marito docente alla Sapienza : Incidente Mortale lungo l’autostrada dei Parchi nel tratto abruzzese, compreso tra Pescina e Cocullo all’altezza di Collarmele, causato da un

Milan-Roma - le pagelle dei giallorossi : Nzonzi - errore fatale. Pastore è un fantasma : dal nostro inviato MILANO Le fasce sono mezze rotte, l'attacco è spuntato. La difesa balbetta, il portiere è a due facce. Nzonzi bene, ma l'errore è fatale. OLSEN 5,5 Interventi buoni su Higuain, Suso ...

Roma - Pastore : 'Primo gol in casa - si continua a lavorare per essere migliori' : 'Primo gol in casa, si continua a lavorare per essere migliori. Forza Roma'. Sono le parole postate su twitter dal centrocampista della Roma, Javier Pastore, autore ieri di un gol di tacco al 2' di ...

