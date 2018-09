Roma | il deputato Giachetti deluso dalla squadra di Di Francesco | indicazioni anche sullo

calcioweb.eu

: #Roma, il deputato #Giachetti deluso dalla squadra di #DiFrancesco: indicazioni anche sullo stadio - CalcioWeb : #Roma, il deputato #Giachetti deluso dalla squadra di #DiFrancesco: indicazioni anche sullo stadio - 1N0MONACI : RT @EmanueleRatti: @jacopo_iacoboni E' altrettanto errata si è dimostrata l'affermazione di aver trovato un miliardo di euro da considerars… - baiasilente : RT @EmanueleRatti: @jacopo_iacoboni E' altrettanto errata si è dimostrata l'affermazione di aver trovato un miliardo di euro da considerars… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Robertodel PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caos nel PD. “Uno si domanda perché farsi del male così aggratis –ha affermato-. La situazione è quella che è, il nostro meraviglioso popolo ci chiede di reagire, di dare un segnale di ripresa e noi continuiamo a dare un segnale che è indecoroso. Non accade spesso che un partito perda milioni di voti alle elezioni quindi è oggettivo che questo risultato sia stato di forte impatto nella vita di una comunità politica. Il problema reale è che ci troviamo una classe dirigente fragile, arroccata, che traccheggia. Serve un Congresso per deve rimettere in mano alla nostra gente le decisioni. Quando Orfini dice che il Pd va sciolto, dico che è una ...