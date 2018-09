Roma | entra nel bar con i pantaloni abbassati e prova a stuprare la titolare

Roma - follia sulla metro : il rapper entra in cabina e "sequestra" un treno : Paura e delirio sulla metro B. Protagonista delle scorribande che hanno fatto il giro del web grazie ad una diretta su Instagram (guarda il video) è il rapper Romano Gast, al secolo Manuel Gastrite. Con i quasi 25mila follower che conta sul social network condivide canzoni e bravate. E così ieri ha pensato bene di intrufolarsi nella cabina di guida di un treno in transito sulla linea B della metropolitana di Roma.Il video, che ora è stato ...

Roma - follia sulla metro B : il rapper entra in cabina e "sequestra" il treno : Sequestrare una cabina di guida della metro B dopo aver disarmato un vigilante? Un gioco da ragazzi, anzi, da rapper. E' una diretta choc sui social, durata tredici interminabili minuti, quella...

Roma - follia del rapper Gast : entra nella cabina di guida della metro B e la “sequestra”. La diretta choc : “Si potrebbero mettere anche le bombe“. Il rapper Gast, all’anagrafe Manuel Gastrite, in diretta video su Instragram ha provato a sequestrare un treno della metro B di Roma. Come un potenziale terrorista, ha prima tentato di sfilare una pistola a una guardia (mimando il gesto alle spalle all’uomo ignaro). Poi ha aperto la cabina di guida di un convoglio della metropolitana. Il video è durato 13 minuti. L'articolo Roma, ...

Roma - follia sulla metro B : il rapper entra in cabina e 'sequestra' il treno : Sequestrare una cabina di guida della metro B dopo aver disarmato un vigilante? Un gioco da ragazzi, anzi, da rapper. E' una diretta choc sui social, durata tredici interminabili minuti, quella che ...

Roma - Manolas rientra a Trigoria : leggera distorsione alla caviglia - ma ci sarà per il Chievo : Sospiro di sollievo per Kostas Manolas . Il difensore ieri sera nel corso della partita Ungheria-Grecia , 2-1, ha chiesto il cambio per contusione alla caviglia destra dopo un fallo al 50' di Sallai, ...

Vaccini - presidi Emilia-Romagna tirano dritto : 'Irregolari non entrano' : ... Anp, : 'Bene obbligo per personale scolastico' 'Rispetto scadenza 31 dicembre dipende da capacità organizzative asl' Vaccini, dai genitori 300mila firme alla Camera: 'Ascoltare la scienza' L'...

Roma. Montanari : “Il NYT si è concentrato sui gabbiani anziché sulle cose positive” : Roma, Assessore Montanari: “Il NYT si è concentrato sui gabbiani anziché sulle cose positive. Le statistiche parlano di un incremento del turismo nel centro storico di Roma che va in netto contrasto con le valutazioni del giornale” Pinuccia Montanari, assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale commenta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, l’articolo del New York Times ...

Roma - si staccano frammenti dalle centralissime mura del Passetto Il video : Nel tratto che collega Castel Sant’Angelo al Vaticano. I vigili hanno transennato l’area per sicurezza e chiuso un tratto di Borgo Sant’Angelo, da via del Campanile a via dell’Erba

Quando la sostenibilità “entra in testa” : il “potere” del neuRomarketing applicato agli imballaggi : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce una centralina - semafori in tilt : Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono ‘saltati’ vari impianti in zona Monteverde: a piazza San Giovanni di Dio, circonvallazione Gianicolense e piazza Ippolito Nievo. La polizia locale invita alla prudenza nelle zone interessate. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce una centralina, semafori in tilt ...

Milan-Roma - giallorossi in campo con la terza maglia : “la storia della Città Eterna è il tema centrale” : La società del presidente Pallotta utilizzerà nell’anticipo della terza giornata di serie A la terza maglia La Roma e la Nike lanciano la nuova terza maglia per la stagione 2018-2019. Il kit, il cui colore principale è il giallo, sarà indossato dalla squadra di Di Francesco per la prima volta in Milan-Roma, in programma questa sera alle 20.30 a San Siro. “L’ineguagliabile ricchezza della storia della Città Eterna è il ...

Roma - DI FRANCESCO/ "Schick? Si può fare bene anche entrando a gara in corso" : ROMA, Di FRANCESCO, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, lancia un messaggio alla propria squadra: "manca la cattiveria, voglio una grande risposta".(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:41:00 GMT)

Atac : Azienda entra a far parte del progetto ‘Roma 5G’ : Roma – “Atac S.p.A., l’Azienda per la Mobilita’ di RomaCapitale, entra a far parte del progetto Roma 5G avviato a settembre dello scorso anno dall’amministrazione capitolina con la collaborazione di Fastweb e di Ericsson, con il quale la citta’ si candida a diventare una delle prime metropoli in Europa a disporre di infrastrutture mobili di quinta generazione”. Cosi’ in una nota Atac. “Con la ...

Piccolo (PD) : Romani rientrano dalle vacanze e cassonetti tracimano di nuovo : Roma, – “Nei quartieri nord-est di Roma ricompaiono i cassonetti che tracimano rifiuti. Tornati dalle vacanze i cittadini Romani hanno trovato le ‘sorprese del rientro ‘ e la Citta’ e’ piu’ sporca di prima. Marciapiedi come giungle e gli ingombranti abbandonati per strada. Infine i topi, per nulla intimiditi, sempre piu’ presenti nel quotidiano delle strade della Capitale e nelle scuole. Per la ...