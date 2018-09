Roma capitale ' bestiale' | oltre a cinghiali e gabbiani | c' è pure un coccodrillo al Tevere

Roma - duelli di acrobazie : la breakdance conquista la Capitale : Il programma della manifestazione è ricco, tra spettacoli, battles, ossia duelli di danza, talk-show, incontri, workshop e nuovi eventi per i più giovani. Il momento più atteso la finale che sabato, ...

Roma - Monchi : “resto nella Capitale - non penso di tornare in Spagna” : La Roma si appresta a debuttare in Champions sul campo del Real Madrid e, per i media locali, l’occasione è buona per intervistare il ds giallorosso Monchi che, secondo radio mercato, sarebbe nel mirino del Barcellona. L’ex dirigente del Siviglia spiega di non pensare a lasciare la Capitale per tornare in patria: “Non sto valutando queste cose, mi preoccupa la partita di oggi. Non sarebbe giusto fare presupposizioni, ...

Roma : da 20 a 23 settembre torna nella Capitale Runfest - festival atletica : Roma – Runfest, il grande festival del running e del benessere, torna a Roma dal 20 al 23 settembre. La sede e’ quella centralissima di Piazza del Popolo, che quest’anno accogliera’ il villaggio del running e il suo ricco palinsesto gratuito in equilibrio fra entertainment, salute e cultura. Un programma vasto che attende migliaia di partecipanti e che comprende iniziative per tutti i gusti e tutte le eta’, per ...

Tfa 2018 : Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro : Roma, 19 set., askanews, - Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realtà aumentata per l'addestramento del personale di soccorso.

Technology for All 2018 : Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realtà aumentata per l’addestramento del personale di soccorso. E poi geodati per una mappatura più precisa del territorio e droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici. Sono questi solo alcuni dei temi che saranno al centro di “Technology for All 2018”, il forum dedicato ...

Roma : intensa attività a contrasto abusivismo commerciale in Capitale : Roma – Continua l’attivita’ dei Carabinieri per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nelle zone di maggiore attrazione turistica della Capitale. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, dell’VIII Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale di Roma hanno effettuato numerosi controlli nelle aree comprese tra Colosseo, Fori Imperiali e Fontana di Trevi, con ...

CORRUZIONE - ARRESTATO SINDACO PONZANO RomaNO/ Indagati Verdini e Ciocchetti : su Mafia Capitale.. : CORRUZIONE, Denis Verdini e Luciano Ciocchetti Indagati: ARRESTATO il SINDACO di PONZANO ROMANO, Enzo De Santis. Tangenti all'immobiliarista Scarpellini in cambio di favori: perquisizioni.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Roma capitale - Scuole d'Arte e dei Mestieri : partono i primi corsi dell'anno formativo 2018/2019 : Il nuovo ciclo di lezioni - distribuite a seconda della materia fra la Scuola Scienza e Tecnica, la Scuola Ettore Rolli, la Scuola Arti Ornamentali e la Scuola Nicola Zabaglia - spazia dalla ...

Sarà difficile recuperare l'immagine di Roma dopo 'Mafia Capitale' - Romait - : Senza voler entrare nei termini e nei fatti vivi del processo 'mondo di mezzo' , in generale, una di queste azioni mafiose è , e nelle carte del processo si leggono, senz'altro la minaccia e la ...

Roma capitale dei minimarket gestiti da stranieri : Aprono da un giorno all'altro, spuntano in tutti i quartieri della capitale e sono aperti 24 ore al giorno: sono i minimarket di ultima generazione . gestiti da stranieri, principalmente da persone ...

Atletica - iniziati i lavori per il restauro dello Stadio Paolo Rosi a Roma. Si riparte nella capitale : Sono ufficialmente iniziati i lavori per il restauro dello Stadio intitolato a Paolo Rosi, storico telecronista diventato celebre per avere raccontato le imprese di Pietro Mennea a Mosca. L’impianto si trova all’Acqua Acetosa di Roma, vicino al centro sportivo Giulio Onesti e a 500 metri dalla Canottieri Aniene, la società del Presidente Giovanni Malagò che oggi ha inaugurato l’inizio dell’intervento insieme ad Alfio ...

METEO Roma - SOLE NEL WEEKEND/ Previsioni - la pioggia non farà visita alla Capitale : Previsioni METEO ROMA, SOLE nel WEEKEND: continua l'estate con temperature fino a 30 gradi, ma niente afa. Le ultime notizie: niente pioggia nel terzo fine settimana di settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 00:43:00 GMT)

Roma capitale delle scienze equine con Ises Rome 2018 - : ... il benessere mentale e fisico: questo è il tema della conferenza dedicata ad amatori, appassionati, professionisti, veterinari , proprietari di cavalli e tutti coloro che ruotano intorno al mondo ...

Roma Nord contro Roma Sud - lo scontro - finto - nella capitale - in Romolo+Giuly - serie comedy che fa il verso a Gomorra : Roma Nord contro Roma Sud, un odio secolare tra due zone della capitale,, solo nella finzione, nella serie tv ' Romolo + Giuly ', in onda su Fox dal 17 settembre , un mix tra Gomorra e Suburra ...